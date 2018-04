Apple inviterer naboer til møde

Onsdag eftermiddag har den amerikanske teknologi-gigant Apple inviteret 1000 naboer til møde om de omfattende byggeplaner i Kassø vest for Aabenraa.

Mødet foregår i Aabenraa byrådssal, hvor man kan stille spørgsmål om til Apple om byggeriet, der bliver 1,4 millioner etagekvadratmeter, og der bygges op til 15 meters højde.

Apples nye datacenter koster i omegnen af seks milliarder kroner.

Apples tilstedeværelse i Aabenraa Kommune vil skabe cirka 50-100 arbejdspladser.

De to amerikanske mediegiganter har købt byggegrunde ved siden af hinanden i Aabenraa Kommune. Foto: Aabenraa Kommune

Også Google har købt en grund i Aabenraa. It-giganten har lige nu ingen planer om at bygge på den 130 hektar store grund, de vil bare sikre sig muligheden for at kunne etablere et datacenter.

Apples planer blev offentliggjort i juli sidste år, hvor borgmester Thomas Andresen kunne fortælle at kommunen i al hemlighed har været i dialog med dem i to år om placeringen af byggeriet i kommunen.

Mødet mellem naboer og Apple finder sted i Aabenraa byrådssal i dag klokken 15.

