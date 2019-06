Arbejdere skadet af giftige stoffer på fabrik

Mindst syv ansatte på plastfabrikken Sky-Light i Varde har fået ødelagt deres lunger af at arbejde med det farlige kemikalie PMDA.

Trods mange års fokus på at forbedre sikkerheden på jobbet bliver danske arbejdere stadig alvorligt syge af at passe deres arbejde.

Det skriver Fagbladet 3F.

De ansatte på plastfabrikken Sky-Light i Varde er i en årrække blevet udsat for kemikaliet PMDA, uden at virksomheden ifølge en række medarbejdere har sørget for den nødvendige beskyttelse. Og det har vist sig at være fatalt:

- Det er farligt. Det er sundhedsskadeligt. Der er en helt klar sammenhæng mellem, at de ansatte har været udsat for PMDA, og at de har udviklet astma, siger Lars Skadhauge, der er overlæge og arbejdsmediciner på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Giftige dampe i hovedet

En af dem er 50-årige Alex Vejlgaard Hansen. Han arbejdede uden værnemidler og fik giftige dampe i hovedet. Han har fået ødelagt sine lunger og lever med konsekvenserne:

- Det føles som om, jeg trækker vejret gennem et sugerør, siger Alex Vejlgaard Hansen.

Han har måtte vinke farvel til et job som fodboldtræner, cykelture med sine teenagebørn og bijobbet som fisker på grund af sine ødelagte lunger.

Alex Vejlgaard Hansen har fået astma og anerkendt sin sygdom som en arbejdsskade. I dag kan hans krop kun holde til et fleksjob i 12 timer om ugen.

Fagbladet 3F har interviewet otte ansatte på fabrikken. De fortæller samstemmende, at ledelsen ikke har oplyst dem om risikoen ved at arbejde med PMDA.

Derfor har de ikke haft beskyttelsesudstyr på, ligesom virksomheden ikke har sørget for nødvendig ventilation eller taget andre initiativer for at beskytte dem.

En katastrofe

Det møder hård kritik fra 3F:

- Det er en katastrofe, at mine medlemmer er kommet så alvorligt til skade. Der er ingen tvivl om, at Sky-Light har svigtet sit ansvar. De skal selvfølgelig sørge for, at alle oplysninger om PMDA er tilgængelige for samtlige medarbejdere og kan indrette arbejdet, så de ansatte ikke bliver syge, siger Villy Nielsen, formand for 3F Varde Billund.

Sky-Light var den første virksomhed i Danmark, der tog stoffet PMDA i brug i 2009.

Fra Kina

Det viser dokumenter fra Miljøstyrelsen, der holder øje med, hvilke stoffer der bruges her i landet. Stoffet er fremstillet af den schweiziske koncern Lonza og produceret på deres fabrik i Kina.

Til Fagbladet 3F oplyser Lonza, at stoffet primært bruges i Asien og USA, men også i Europa uden dog at ville gå nærmere ind i hvilke lande eller på hvilke virksomheder.

Der er flere regler på området, som regulerer brugen af farlige stoffer. Man skal ikke have en decideret forhåndsgodkendelse. Til gengæld skal der være et såkaldt sikkerhedsdatablad, fremgår det af både EU’s REACH-forordning og af den danske Arbejdsmiljølov.

Et sikkerhedsdatablad skal indeholde en lang række informationer om, hvor farligt stoffet er, og hvordan man beskytter sig mod det. Og så skal det være på dansk og let tilgængeligt for de ansatte i produktionen.

Men ifølge en række medarbejdere og en aktindsigt fra Arbejdstilsynet har Sky-Light ikke sørget for, at der har været datablad på dansk de første syv år, hvor PMDA blev brugt på virksomheden.

Påbud

Først efter påbud fra Arbejdstilsynet i oktober 2016 kom der sikkerhedsdatablade på dansk, så de ansatte kunne se, hvordan de skulle beskytte sig.

Men da var det for sent: Syv medarbejdere var allerede blevet alvorligt, kronisk syge.

I 2017 udfasede Sky-Light brugen af PMDA.

Fem af arbejderne har fået deres sygdomme anerkendt som arbejdsskader, mens øvrige afventer afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Udover arbejdsskadesagerne kører 3F også sag mod Sky-Light for brud på erstatningsansvarsloven.

Administrerende direktør i Sky-Light, Søren Kjær Larsen, fortæller i et skriftligt svar til Fagbladet 3F, at han er ”dybt berørt” over, at medarbejdere er blevet syge af arbejdet med PMDA.

Vi har reageret så hurtigt, som vi overhovedet kunne. Men desværre ikke hurtigt nok. Søren Kjær Larsen, administrerende direktør, Sky-Light, Varde

Rettidigt omhu

Han mener, at virksomheden har taget ”alle forholdsregler” omkring anvendelsen af stoffet og har ”udvist rettidig omhu”.

- Vi har igennem hele forløbet reageret proaktivt, skriver Søren Kjær Larsen.

Ifølge direktøren blev medarbejderne ved stoffets indførelse i 2009 påbudt at bruge briller, masker og handsker i arbejdet med PMDA.

Beskyttelse til rådighed

- Alle værnemidler er blevet stillet til rådighed.

Sky-Light mener, at de havde et engelsk sikkerhedsdatablad for PMDA og en dansk arbejdspladsbrugsanvisning i 2009 ”helt i overensstemmelse med lovgivningen”, og at virksomheden fik et dansk sikkerhedsdatablad i 2015.

- Det er længe inden, at vi er forpligtet til at have det, skriver Søren Kjær Larsen.

Sky-Light nævner også en række initiativer, som virksomheden har taget for at håndtere det farlige stof, før de besluttede helt at droppe det: Kontakt med rådgivere i AM-gruppen, møder med Arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg, tilbud om lungefunktionstest med videre.