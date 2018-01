Arbejdet med at udvide E45 går i gang - forvent trafikalt bøvl

Fra torsdag vil trafikanterne på motorvej E45 mellem Horsens og Aarhus for alvor mærke, at udbygningen af motorvejen til tre spor i hver retning går i gang.

Læs også Hedensted og Horsens vil også have tre spor

Vejarbejdet kommmer i begyndelsen omfatte de sydgående spor - og vil kunne mærkes af de mange, der pendler mellem Aarhus og Horsens, Trekantområdet og længere mod syd.

Under vejarbejdet flyttes trafikken på motorvejen omkring Skanderborg mod højre, så trafikken kommer til at køre i nødsporet og det langsomme spor.

Køresporet bliver smallere, og derfor sættes hastigheden til 80 km/t. Derudover skal der sættes skilte op og etableres bygge- og arbejdsplads i midterrabatten. Det hurtige spor nærmest midterrabatten inddrages til arbejdsområde.

Vejarbejdet kommer i begyndelsen omfatte de sydgående spor.

- Vi holder cirka 4 km fri for vejarbejde midt på hele strækningen, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t. Det gør vi for at give et ”pusterum” i vejarbejdet og for at få skabt luft i trafikken igen, og endelig vil vi se, hvordan trafikken arter sig med omlægningerne og hastighedsnedsættelsen, inden vi går i gang med den midterste etape, siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

I etableringsperioden fra torsdag den 18. januar til mandag den 21. januar vil der kun være et spor farbart i aften- og nattetimerne. I dagstimerne vil der være to spor farbare. Trafikanter i nordgående retning bliver indtil videre ikke berørt af vejarbejdet.

Arbejdsplads i midterrabatten

Vejdirektoratets entreprenør vil arbejde i midterrabatten og meget tæt på trafikken, og der vil være trafik til og fra arbejdsområdet.

- Når vi har arbejdsområde så tæt på trafikken betyder, at trafikanterne skal være opmærksomme på, at der vil være trafik til og fra byggepladsen. Der kommer biler direkte ud i det venstre kørespor. Derfor skal trafikanterne være opmærksomme, så farlige situationer ikke opstår, siger Robin Højen Madsen.

Man kan følge projektet på Vejdirektoratets hjemmeside, og som trafikant kan man få tilsendt push-beskeder via Vejdirektoratets TrafikInfo app, så man hele tiden er opdateret på, hvad der sker på strækningen. Læs også herom på Vejdirektoratets hjemmeside.