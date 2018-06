Arbejdet på Den gamle Lillebæltsbro står stille på anden uge

Arbejdet med at renovere Den gamle Lillebæltsbro er gået helt i stå og kommer tidligst i gang i weekenden eller næste uge. Det oplyser Vejdirektoratet.

Entreprenørerne gik i gang med arbejdet den 22. maj inden for plankeværket, som effektivt skiller vejbane og cykel/gangstien fra hinanden. Indtil videre er asfalten raspet op, men så nåede man ikke videre, fordi en af de ansatte i slutningen af maj pludselig fik et kraftigt stød under arbejde på broen.

I sidste uge stoppede arbejdet helt af hensyn til medarbejdernes sikkerhed.

For fodgængere, cyklister og de, som deltager i Bridgewalking, er der ingen risiko i at færdes på broen. Der har udelukkende været strømproblemer på byggepladsen.

- Vi er i gang med at udvikle nye arbejdsplaner og metoder, som sammen med det rigtige udstyr sikrer medarbejderne mod at få stød. Det tager tid - men jeg håber, at vi senest i næste uge er klar til at genoptage renoveringsarbejdet, siger specialkonsulent hos Vejdirektoratet Shahriar Honar til TV SYD.

Der er afsat 20 uger til arbejdet på broen - og der er allerede gået fem uger, uden at arbejdet for alvor er kommet videre.

- Vi håber alligevel på at nå det hele til tiden med bedre planlægning og måske flere folk, siger specialkonsulent Shahriar Honar, Vejdirektoratet.