Arne og hans folk forsker i at sikre danske arbejdspladser

På Syddansk Universitet (SDU) forskes i digitale løsninger, som skal sikre danske arbejdspladser i Danmark. I Sønderborg arbejder 40 forskere på Mads Clausen Instituttet.

En forsker behøver ikke altid bære hvid kittel og hælde dampende væsker fra det ene reagensglas til det andet. I Sønderborg findes forskere i sorte polo'er med Virtual Reality-briller og en controller i hver hånd eller blot nogle legoklodser foran sig på bordet.

Mads Clausen Instituttet i Sønderborg har 380 studerende og 40 forskere ansat.

Igennem de seneste årtier er meget produktion flyttet til udlandet, og på instituttet leder man efter løsninger til enten at trække arbejdspladser tilbage til Danmark eller bevare produktionen herhjemme.

- Vi diskuterer meget, hvilke teknologier, der skal til for at bevare arbejdspladserne. Vi kigger også på, hvordan fremtidens arbejdspladser vil være. Hvad betyder det for medarbejderne, at man har de her teknologier, som betyder helt andre måder at arbejde på, fortæller Arne Bilberg, lektor, Mads Clausen Instituttet, SDU Sønderborg, til TV SYD.

Vi ved ikke alt, så det er sammen med virksomhederne, at vi får lavet nogle rigtigt gode løsninger. Arne Bilberg, lektor, Mads Clausen Instituttet, SDU Sønderborg

Under overskriften “Den smarte fabrik” forskes der i at gøre industriproduktionen mere effektiv og smart. Både for de store virksomheder som Danfoss, Lego og Linak og de små og mellemstore virksomheder i området.

- Vi vil gerne have virksomheder ind i vores miljø, hvor vi kan udfordre dem i vores smart-lærende laboratorium. Vi kan bygge simuleringsmodeller, Augmented Reality, og vise dem nye muligheder med digitaliserings- og automationsløsninger. Vi kan trække dem ind i laboratoriet, hvor vi kan bygge deres fabrik op og diskutere med dem undervejs, hvordan man gør. For vi ved noget om, hvordan man gør det. Men vi ved ikke alt, så det er sammen med virksomhederne, at vi får lavet nogle rigtigt gode løsninger, siger Arne Bilberg, der overordnet set også har fokus på andet end teknik.

- Vi lægger meget vægt på samspillet mellem mennesker og teknologi.