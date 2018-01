Arthur vil have en studentereksamen

15-årige Arthur Løvgren Frandsen er ikke i tvivl. Han vil på gymnasiet. En erhvervsfaglig uddannelse er ikke med i overvejelserne.

Arthur Løvgren Frandsen og hans far Thomas Løvgren Frandsen er mødt op til infomøde på Rybners Gymnasium i Esbjerg:

- Jeg føler, at de fag jeg er god til passer her ind til stx eller hhx, siger den kommende gymnasieelev, godt støttet af sin far:

- Han har egentlig ikke gået videre op i, hvad han vil, men i forhold til hvor hans interesser er, så ligger det på det gymnasiale enten hhx eller stx, fortæller far Thomas Løvgren Frandsen.

15-årige Arthur Løvgren Frandsen er ret sikker på, han vil have en studerntereksamen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

For Arthur er et besøg på handelsgymnasie-linjen hhx første stop på aftenens rundtur:

- Der er mange jobs, man kan få efter htx, men stx er bredere, mener Arthur.

For ham er erhvervsuddannelserne slet ikke på tale:

- Fagene her tiltrækker mig mere og er mere spændende, så derfor føler jeg, det vil være bedre for mig at være her.

Forældre har afgørende indflydelse på uddannelsesvalg

Og han har opbakning fra sin far:

- Ja, og nu tror jeg, at i Arthurs tilfælde, der egner stx sig godt til hans intellekt, siger Thomas Løvgren Frandsen.

Også selvom han som direktør ved, der mangler unge på erhvervsuddannelserne:

- Som virksomhedsleder oplever vi, hvor svært det er at tiltrække unge i dag, så jeg kan godt se, vi kommer til at mangle masser af folk med en håndværksmæssig baggrund. Så jeg er helt enig, - der er masser af muligheder, men det er ikke noget, jeg vil trække ned over hovedet på mine børn.

Arthur Løvgren Frandsens far Thomas Løvgren Frandsen støtter sønnen i en klassisk studentereksamen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Forældrene spiller ifølge rektor Lars Henry Andersen en stor rolle, når de unge vælger uddannelse. Især efter den seneste vejledningsreform:

- Førhen skulle man udfordres på sit uddannelsesvalg. Det bliver man ikke længere, hvis man er erklæret uddannelsesparat i 8. klasse, så bliver man ikke udfordret på sit uddannelsesvalg. Så sidder man sammen med sine forældre og vælger hvilken uddannelse man skal på - uanset om det er en gymnasie- eller erhvervsuddannelse.

Det valg skal Arthur og hans far nu skal hjem og tage:

- Du går ikke hjem og vrider armen om på din søn, så han tager en erhvervsuddannelse? Generelt vrider jeg ikke armen om på mine børn - men jeg vil da igen rejse spørgsmålet, siger Thomas Løvgren Frandsen.

- Dagen i dag har fået mig 100 procent fast på, at det er her, jeg gerne vil være, og det er noget jeg interesserer mig for. Jeg tror, jeg vil få noget godt ud af at være her, mener 15-årige Arthur Løvgren Frandsen.