Asgreen tæt på etapesejr i Tour de France

Kasper Asgreen sikrede onsdag det hidtil bedste danske resultat i årets Tour de France, da han kørte over målstregen som nummer to.

Kasper Asgreen viste endnu en gang prøver på sit imponerende og alsidige talent, da han onsdag blev nummer to på den kuperede 17. etape af Tour de France i målbyen Gap.

Quick-Step-danskeren er i gang med sit første Tour de France og er overrasket over sine egne evner.

- Det var en fantastisk fornemmelse af sidde og køre med om en sejr på en etape i mit første Tour de France.

- Det havde jeg ikke regnet med at skulle, da jeg startede i Bruxelles for et par uger siden, siger Kasper Asgreen.

Asgreen sad med i onsdagens 33 mand store udbrud, som også Christopher Juul-Jensen var en del af.

Sidstnævntes holdkammerat Matteo Trentin angreb kort før den sidste stigning, efter at gruppen var knækket over i to, og skabte sig hurtigt et stort hul til de øvrige ryttere.

Kasper Asgreen forsøgte at hale den italienske europamester ind, men Trentin holdt danskeren bag sig og snuppede etapesejren.

- Trentin kørte langt udefra, og han kom væk, fordi ingen rigtig ville føre, og pludselig havde han ti meter, og dem kørte han på.

- Han udnyttede et godt moment, og den var svær at køre med på, for folk sad og kiggede lidt på hinanden, og det gjorde jeg også.

- Og jeg var ikke den største favorit i den gruppe, så jeg følte ikke, det var min opgave at skulle lukke hullet, siger Kasper Asgreen.