Asgreens Tour-skæbne afgøres i dag

Cykelrytteren Kasper Asgreen fra Kolding får tirsdag at vide, om han kan fortsætte i dette års Tour de France efter et voldsomt styrt på mandagens etape.

En flækket tand, skrammer i ansigtet og en mulig hjernerystelse.

Cykelrytteren Kasper Asgreen fra Kolding var forslået men trods alt ved godt mod, efter han mandag aften havde forladt hospitalet.

- Det vigtigste lige nu er, at hovedet er okay. En hjernerystelse er ikke for sjov. Jeg har lige lavet en test, som faktisk så overraskende fin ud. Jeg laver en mere i morgen tidlig (tirsdag, red.), og så beslutter vi, om jeg starter, skriver Kasper Asgreen i en SMS til TV 2 SPORT.

Koldingenserens cykel blev totaltskadet ved styrtet, som skete, da han tog imod en vanddunk fra sin holdbil.

- Jeg havde allerede to på cyklen, så jeg tog den i munden og fandt nogle tilskuere at smide den tomme til. Så da jeg kiggede ned for at placere den nye flaske i holderen, kørte jeg frontalt ind i et skilt på en midterhelle, skriver Asgreen, som kører for holdet Deceuninck-Quick-Step.

Læge er optimist

Både Kasper Asgreen selv og holdets læge Philip Jansen tror på, at den danske rytter kan stille til start tirsdag.

- Det var et virkelig hårdt styrt, men han har det rigtig godt. Han er en af de hårdeste fyre, der nogensinde har siddet på en cykel, så jeg er sikker på, han kommer sig hurtigt, siger lægen til TV 2 SPORT.