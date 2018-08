Askov Højskole får sin første kvindelige forstander

Til oktober bliver nøglen til Askov Højskole og forstanderboligen givet videre. Denne gang lægges den, for første gang i højskolens 150 år, i hænderne på en kvinde.

Rikke Holm, der de sidste tre år har haft daglig gang som viceforstander på Engelsholm Højskole i Bredsten, fik tirsdag afklaret sin fremtid – den kommer til at foregå som forstander på Askov Højskole.

- Jeg synes, det er en rigtig spændende udfordring, som jeg gerne vil tage på mig, fortæller Rikke Holm til TV SYD.

Jeg er meget optaget af relationer med mennesker, og af at få dagligdagen til at hænge rigtig godt sammen. Rikke Holm, kommende forstander på Askov Højskole

- Det er virkelig spændende med en skole, der har den tradition, men at vi også godt kan kigge på, hvor vi er henne nu, og hvordan vi så kommer rigtig godt videre.

Om knap fem uger står hun i spidsen for højskolen, og en opgave har hun allerede lagt sig for – at løfte og udvikle tilbuddet på de lange kurser, så flere unge drager mod Askov. Men selvom Rikke Holm ikke er ukendt i højskoleverden, skal man starte et sted:

- Allerførst handler det også om at lære stedet at kende og finde ud af, hvem der er, og hvad vi kan gå videre med, siger hun.

At Rikke Holm er den første kvindelige forstander, mener hun ikke selv har nogen betydning, udover at det kan skabe en god dynamik i konstellationen af ledelsen. Hun mener, at det handler mere om personlighed.

- Jeg har rigtig meget erfaring med at arbejde med visioner og værdier i dagligdagen, og få det til, ikke bare at være tanker, men få det til at være konkret i dagligdagen, fortæller Rikke Holm til TV SYD.

Rikke Holm erstatter nuværende forstander, Klaus Majgaard, der valgte at sige op inden sommerferien.