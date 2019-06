Astrid og Jeppe gør status: Hvor fedt er det direkte demokrati?

Det direkte demokrati og folkeafstemninger kan inddrage borgerne, men stemmeprocenten er lav. Astrid og Jeppe gør status på valgdagen i Schweiz.

Valgdag! Valgdag! Valgdag!

For Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen er det blevet sidste dag i Schweiz.

Det er blevet dagen, hvor deres tur gennem det direkte demokrati kulminerer med netop kernen af demokratiformen - nemlig en folkeafstemning.

Inde foran rådhuset i byen Basel, er noget dog langt fra, som de havde forestillet sig.

- Hvor er alle mennesker? Jeg troede, der ville være lange køer med folk, der skulle ind og stemme, siger Jeppe Hynkemejer Hansen.

En stemme kan ændre historien

Til dagligt går Jeppe Hynkemejer Hansen i 3.g på Vejen Gymnasium, men inden han kan sætte studenterhuen på hovedet, er han og klassekammeraten Astrid Møhl rejst med TV SYD til Schweiz.

Her har de to forsøgt at blive klogere på det direkte demokrati i alpelandet, og nu mangler de kun at opleve en folkeafstemning.

'SCHWUNG I SCHWEIZ' De unge i Syd- og Sønderjylland vil gerne have mere indflydelse på de landspolitiske beslutninger. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt unge fra Syd- og Sønderjylland. Den indflydelse, de unge føler, de mangler, kan man måske finde i Schweiz, for her har de direkte demokrati. Her stemmer borgerne direkte om politiske emner - om alt fra vejskatter til ferielove. Derfor har vi sendt gymnasieeleverne Astrid og Jeppe fra Vejen Gymnasium til Schweiz for at finde ud af, om vi kan lære noget af demokratiet i Schweiz - og det er blevet til en serie på fire afsnit ved navn Schwung i Schweiz. Se mere

Det er blevet til en serie på fire afsnit. Den hedder ‘Schwung i Schweiz’, og i fjerde afsnit møder Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen Maurice Schneider ved rådhuset i Basel. Han forklarer, at langt de fleste borgere i Schweiz enten brevstemmer eller stemmer via internettet.

- Jeg prøver at stemme så meget som muligt, for som historiestuderende ved jeg, at tingene kan være anderledes, end de er nu, siger Maurice Schneider.

Maurice Schneider, studerende, er gået ned til rådhuset i Basel for at stemme, selvom langt de fleste i Schweiz brevstemmer eller stemmer via internettet. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Problemer med stemmeprocenten

Ved det danske folketingsvalg i 2015 var stemmeprocenten på 85,8 procent.

Ved folkeafstemningerne i Schweiz ligger den typiske valgdeltagelse på lidt over 40 procent.

Det ultimative for mig ville være, hvis man kunne formindske den distance, som jeg føler, der er til politikerne i Danmark. Astrid Møhl, gymnasieelev

Det er altså omkring dobbelt så stor en del af den danske befolkning, der stemmer ved folketingsvalg, end det er ved folkeafstemningerne i Schweiz.

- Når man er en del af samfundet, så synes jeg, det er ens ansvar at stemme, for jeg ved, at retten til at afgive sin stemme er et privilegium, siger Maurice Schneider.

Hvad er så bedst?

I løbet af dagene i Schweiz har Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen stiftet bekendtskab med flere dele af det direkte demokrati.

De har været ude at samle underskrifter, de har set eksempler på nogle af de borgerforslag, som har været til afstemning, og så har de været på gaden for at dele flyers ud i kampen om folkets stemmer.

- Jeg synes stadig, det er svært at bedømme, om det er det danske eller det schweiziske demokrati, der er fedest, siger Jeppe Hynkemejer Hansen.

Både ham og Astrid Møhl er enige om, at der både er fordele og ulemper ved det direkte demokrati.

- Jeg kan vildt godt lide ideen om, at man aktivere samfundet noget mere, men jeg synes, det er et problem, at stemmeprocenten er så lav, forklarer Astrid Møhl.

Direkte demokrati i Danmark

Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen har oplevet, at der er stor forskel på de schweiziske borgeres engagement i demokratiet.

Nogle stemmer kun, når de har en personlig interesse i lovforslagene, og andre stemmer slet ikke, da de ikke tror på, at deres ene stemme kan gøre en forskel.

Her på falderebet er Jeppe Hynkemejer Hansen ikke i tvivl om, at han foretrækker det repræsentative demokrati, som vi har i Danmark.

- Jeg tænker bare, at det splitter borgerne. I Danmark kan vi nøjes med at være imod politikerne, hvis de indføre noget, som vi ikke kan lide, men her i Schweiz kan det være, man begynder at være sur på sin nabo, forklarer han.

Astrid Møhl læner sig mere op ad en kombination af de to demokratiformer.

- Det ultimative for mig ville være, hvis man kunne formindske den distance, som jeg føler, der er til politikerne i Danmark. Så det ville være fedt, hvis man kunne krydse de to former for demokrati, foreslår Astrid Møhl.

