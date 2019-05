Astrid og Jeppe savner politisk indflydelse – nu leder de efter løsningen i Schweiz

Gymnasieeleverne Astrid og Jeppe føler ikke, at de har nok indflydelse på den politik, der bliver lavet her i Danmark. Derfor er de taget til Schweiz, hvor der er direkte demokrati.

Jeppe Hynkemejer Hansen og Astrid Møhl står foran togstationen i den schweiziske provinsby Montreux. Det småregner, så de burde egentlig trække ind i læ. I stedet henvender de sig til endnu en lokal.

- Snakker du engelsk? Ja? Jamen, så lad mig fortælle dig om borgerforslaget om organdonation, prøver Jeppe Hynkemejer Hansen.

Det er ikke mange af de forbipasserende, der stopper op. Men enkelte gør. Og de fleste, som Astrid og Jeppe, gymnasieeleverne fra Vejen, fanger opmærksomheden ved, ender med at skrive under på det papir, de har i hånden.

Det, Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen har gang i, er en af grundstenene i det schweiziske demokrati.

Jeg synes, det er fedt, at man som borger har indflydelse. Mere end man bare indimellem sætter et kryds og stemmer nogen ind. Jeppe Hynkemejer Hansen, gymnasieelev fra Vejen.

Savner indflydelse

Til daglig går de to i 3.g på Vejen Gymnsium. Studenterhuen er bestilt, og kun de mundtlige eksaminer står mellem dem og studenterhuen. Men inden de når så langt, så skal de sætte deres kryds ved folketingsvalget i Danmark.

Der er bare et problem. Der er meget langt fra gymnasiet i Vejen og til de ting, der bliver besluttet på Christiansborg, føler de. Og det er de ikke alene om.

Det viser en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som TV SYD har foretaget blandt 1000 unge fra Syd- og Sønderjylland.

I undersøgelsen svarer mere end hver anden af de adspurgte unge fra det syd- og sønderjyske, at de ikke oplever, at de har mulighed for at få indflydelse på de landspolitiske beslutninger, der bliver taget.

Se her, hvordan demokratiet i Schweiz fungerer. Artiklen fortsætter under videoen.

100.000 underskrifter og en folkeafstemning

Derfor har TV SYD inviteret de to gymnasielever med til Schweiz. For det schweiziske direkte demokrati betyder, at borgerne oftere bliver hørt end i Danmark.

Her har de folkeafstemninger flere gange årligt – sidste år havde de fire – hvor de tager stilling til lovforslag af forskellig art. Alt fra skattereformer til vejafgifter og priserne på bøger for bare at nævne nogle få eksempler. Og det er noget, der tiltaler de to gymnasieelever.

- Jeg synes, det er fedt, at man som borger har indflydelse. Mere end man bare indimellem sætter et kryds og stemmer nogen ind. Det viser sig jo meget ofte, at politikerne alligevel ikke gør det, vi forventer af dem, lyder det fra Jeppe Hynkemejer Hansen.

Og så er vi tilbage på gaden i Montreux. For en stor del af det schweiziske demokrati handler om indflydelse. For eksempel kan borgerne få indflydelse ved selv at fremsætte lovforslag. Hvis 100.000 sætter deres signatur på en støtteerklæring til forslaget i løbet af 18 måneder, så skal et givent forslag til folkeafstemning.

'Schwung i Schweiz' De unge i Syd- og Sønderjylland vil gerne have mere indflydelse på de landspolitiske beslutninger. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt unge fra Syd- og Sønderjylland. Den indflydelse, de unge føler, de mangler, kan man måske finde i Schweiz, for her har de direkte demokrati. Her stemmer borgerne direkte om politiske emner - om alt fra vejskatter til ferielove. Derfor har vi sendt gymnasieeleverne Astrid og Jeppe fra Vejen Gymnasium til Schweiz for at finde ud af, om vi kan lære noget af demokratiet i Schweiz - og det er blevet til en serie på fire afsnit ved navn Schwung i Schweiz. Se mere

Lige der foran togstationen i regnvejret er Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen ved at indsamle underskrifter til et lovforslag, der skal gøre, at man selv aktivt skal melde sig ud af donorregisteret i Schweiz. Lige nu siger loven i Schweiz, at man selv skal melde sig ind. Præcis som loven er i Danmark.

Men det er Julien Cattin, der er en af mændene bag forslaget, altså ved at lave om på nu. Sammen med de underskrifter, Astrid og Jeppe får samlet ind, har han nu samlet over 140.000 underskrifter – og selvom nogle bliver erklæret ugyldige, så burde det være længe nok til, at de mange underskrifter sikrer ham en folkeafstemning om spørgsmålet.

Men er det bedre?

Astrid og Jeppe afleverer de indsamlede underskrifter til Julien Cattin, og i regnen drager de tilbage mod hotellet i Schweiz. De er i alt i Schweiz i en lille uge, og formålet er, at de skal finde ud af, om de synes bedre om demokratiet der end det danske demokrati.

Det er der blevet en serie ud af på fire afsnit ved navn ’Schwung i Schweiz’. Her undersøger Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen forskellige dele af det schweiziske demokrati og finder både fordele og ulemper ved demokratiet i alpelandet, og det giver rum til eftertanke i forhold til den måde, demokratiet i Danmark fungerer.

