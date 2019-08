Smag på verden: Asylansøgere står bag madbod på festival

En gruppe asylansøgere står bag madboden, Taste The World, der skal servere til Tønder Festival. Arbejdet med boden giver dem nogle nye kompetencer, siger chef for Asyl Syd.

Hele verden kommer til Tønder Festival.

Når man ikke hører de internationale kunstnere på scenen, vil man kunne smage mad fra udlandet.

En gruppe asylansøgere har lavet madboden Taste The World. Det er asylansøgerne selv, der har bygget boden, og det vil også være dem, som langer maden over disken, når først musikken spiller.

Arbejdet med madboden er en del af asylansøgernes aktiveringprogram, men de har selv valgt Tønder Festivalen som en del af programmet.

Vi mener, at festivalen giver dem mulighed for at lære et håndværk. Jakob Kirkegaard, driftschef, Asyl Syd

Driftschef ved Asyl Syd, Jakob Kirkegaard, fortæller, at man har haft meget fokus på de ressoucer, som man giver asylansøgerne på festivalen.

- Vi skal øge de ressourcer, som asylansøgeren får, så meget som overhovedet muligt. Vi mener, at festivalen giver dem mulighed for at lære et håndværk. Nogle har vi haft på hygiejnekursus, inden de serverer ved madboden. På den måde giver vi nogle ressourcer til dem.

Det giver også et afbræk fra deres hverdag i asylcentrene, vurderer driftschefen.

En succes bliver gentaget

I år er det tredje gang, at asylansøgere hjælper til på Tønder Festival, og festivalen er glade for den hjælp, de får.

- Den tilbagemelding vi får fra festivalen er, at det er nogle rigtig gode folk, vi tager med, som er meget villige til at arbejde, og det er nogle folk, som bidrager til, at Tønder Festivalen bliver så god som mulig, siger Jakob Kirkegaard.