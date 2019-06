Asylbørn skal have en fed dag

Studerende på SOSU-skolen i Esbjerg sørgede for at 80 børnehave- og skolebørn fik sig en herlig dag med masser af lege, motion og gaver.

- Det bliver mega-fedt. Vi har arrangeret en hel dag for dem.

Det siger pædagogisk assistent-studerende Karoline Skærlund Pedersen.

Hun venter spændt på, at asylbørnene kommer. Ved siden af hende står to af hendes klassekammerater med et skilt: VELKOMMEN.

De studerende tog imod asylbørnene. Foto: Finn Grahndin

Så kommer de - 80 børn og unge fra asylcentret i Hviding, i bus ind på parkeringspladsen ved SOSU Esbjerg. Her havde omkring 40 studerende på uddannelsen Pædagogisk Assistent arrangeret en dag med forskellige aktiviteter og lege for asylbørnene.

- Det er spændende, fordi vi før har kørt projekter uden nogen institutioner, men nu får vi nogen herud, og det er os, der skal arrangere det, siger Karoline Skærlund Pedersen, der læser til pædagogisk assistent.

Udflugter gør en forskel

Det er tredje gang, at de studerende på SOSU Esbjerg byder asylbørn indenfor. Og ifølge Rukiye Ahmed, der er lærer på asylskolen i Ribe, gør udflugterne en forskel for børnene:

- Udflugterne er den eneste måde, de møder den danske befolkning på. Det er den måde, vi kan integrere dem, bruge det danske sprog og lære den danske kulturhistorie.

Og en dag med de studerende i Esbjerg kan også være med til at give børnene endnu mere lyst til at lære nyt.

- De glæder sig først og fremmest til at komme ud. Lysten til at komme ud og prøve noget nyt er det vigtigste - også når det handler om at komme i skole, fortæller Rukiye Ahmed.

Rukiye Ahmed kiggede på, da børnene var i gang med aktiviteter. Foto: Finn Grahndin

Alle smiler

De studerende på SOSU Esbjerg havde arrangeret både indendørs og udendørs aktiviteter. Asylbørnene blev delt op efter deres alder, og herefter skulle de lave aktiviteter, som var tilpasset deres aldersgruppe. For Alireza Mirbdghri og Amal Almahho bød dagen blandt andet på støvlekast, stikbold og tid til at lave armbånd med perler og male med vandfarver.

- Det er godt, at jeg kommer og er sammen med mine venner og arbejder sammen, siger Alireza Mirbdghri på 13 år.

- Det er sjovt. Alle smiler, fortæller Amal Almahho, der er 15 år.

Kropssproget skal bruges

Også de studerende på pædagogisk assistent-uddannelsen fik noget ud af dagen og kan tage nye erfaringer med sig videre i deres uddannelse.

- Det er en udfordring for os, at de kommer fra asylcentret, og at der er mange, der ikke kan dansk, så vi skal bruge vores kropssprog helt vildt meget, fortæller Karoline Skærlund Pedersen.

Det har taget tid at få arrangeret de forskellige aktivitetet til børnene og finde sponsorer til dagen, og tirsdagen blev blandt andet brugt på at holde generalprøve på arrangementet. Men de studerendes mål for dagen er klar:

- Vores mål er, at de skal hygge sig og få en fed dag. Det er det, vi gerne vil have ud af det. Og indtil videre ser det ud til, at de har det, siger Karoline Skærlund Pedersen.