Asylsøgere skal samle skrald på stranden

Otte asylsøgere bliver ”havmiljøvogtere” for en dag og tager til Fanø for at samle skrald på stranden.

Når asylansøgere fra AsylSyd i dag drager til Fanø sammen med netværksmedarbejder Nina Lorenzen fra Center Hviding for at samle skrald på strandene, slår de to fluer med ét smæk:

Sammen bidrager de til at holde de affaldsplagede strande på Fanø rene, og på samme tid lærer asylansøgerne noget om dansk frivillighedskultur

Det her er en god måde at lære dem, at man godt kan gøre en frivillig indsats, og at det er vigtigt, at vi sammen passer på naturen. Nina Lorenzen, netværksmedarbejder, Center Hviding.

- De her asylansøgere er utroligt hjælpsomme og samarbejdsvillige. De er vant til at hjælpe hinanden i de kulturer, de kommer fra, men når de kommer til Danmark, tror mange af dem, at man får penge for alt. Men sådan er det ikke altid, og det her er en god måde at lære dem, at man godt kan gøre en frivillig indsats, og at det er vigtigt, at vi sammen passer på naturen, siger Nina Lorenzen.

De otte asylansøgere er alle mænd i alderen 24-49 år. De kommer fra Afghanistan, Kuwait, Iran og Irak og er valgt ud, fordi de i forvejen gerne vil bidrage.

- Vi håber, at de kommer hjem med en rigtig god oplevelse, hvor de har haft en hyggelig dag samtidig med, at de har været med til at gøre en forskel, og at de vil fortælle om det på centret, så andre får lyst til at komme med ud og hjælpe også, siger Nina Lorenzen til TV SYD.

De ser, hvor deres eget affald ender

Fanø er stærkt plaget af affald, der driver i land fra Vesterhavet, og meget af det kommer langvejs fra.

Det har den lokale ildsjæl og havmiljøvogter, Peter Michelsen fra Fanø, gang på gang dokumenteret.

Peter Michelsen driver projektet ”Ren Strand Fanø”, og det er sammen med ham, dagens affaldsindsamling foregår.

Det er dejligt, de kommer og hjælper. Det er en hjælp og en god mulighed for at lære dem, hvordan man undgår at forurene. Peter Michelsen, projekt "Ren Strand Fanø", Sønderho

Gennem projektet deler han ”havfaldsposer” ud til besøgende på strandene, og når folk har fyldt dem med affald, henter Peter Michelsen poserne, og så går han i gang med at opspore kilden til affaldet ved hjælp af google, skibsdatabaser, kemiske data og vejrdata, og når han indimellem finder frem til ”ejerne” af affaldet, kontakter han dem på e-mail.

Han har blandt andet sporet en ballon tilbage til et åbningsarrangement for et pizzeria i England og en kemikaliedunk til en fransk fiskekutter.

- Det er dejligt, at de kommer og hjælper. Det er for det første en hjælp til at holde strandene rene, men for mig er det også en chance til at vise dem, hvor meget man selv kan gøre i dagligdagen for at holde strandene og havmiljøet rent, siger Peter Michelsen til TV SYD.

