Autocampere sætter farten op

Nu må autocampere køre 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. på andre veje. Fra torsdag er hastighedsgrænserne for autocampere nemlig de samme som for busser.

Hidtil har der været forskellige hastighedsgrænser for busser og autocampere, selvom der stilles de samme tekniske krav til blandt andet køretøjernes bremsepræstation.

Det giver enkle og fornuftige regler, som giver mere mening for trafikanterne at overholde. Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Det kan skabe farlige situationer, når busser og autocampere kører med forskellig fart på vejene. Derfor har transportministeren og transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti tidligere aftalt, at hastighedsgrænserne fremover skal følges ad - og det gør de så fra i dag.

- Hastighedsforskelle på køretøjer giver anledning til flere og lange overhalinger, hvilket kan skabe farlige situationer. Derfor bør hastighedsgrænserne være så ens som muligt for køretøjstyper, der teknisk set er ens. Det giver enkle og fornuftige regler, som giver mere mening for trafikanterne at overholde, siger Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister (LA).

Den første udmelding sidste sommer om de højere fartgrænser vakte glæde hos ejerne på camping- og autocamperpladser ved Vestkysten, som mener, at det gør det mere attraktivt for tyske turister at besøge Danmark i deres autocampere.