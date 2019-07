Avis: Danske bilister blæser på p-bøder i Flensborg

Ud af 1.490 danske p-bøder er kun 101 blevet betalt, skriver Flensborg Avis.

Risikoen for at skulle betale sin p-bøde i Flensborg er forsvindende lille. Langt de fleste danskere, der det seneste halve år har fået fået en bøde for at parkere ulovligt, har ikke betalt bøden. Kun ca. syv procent af p-bøderne er blevet betalt, skriver Flensborg Avis onsdag.

Ifølge avisens oplysninger har kun 101 ud af 1.490 bilister betalt deres bøde, og det har fået formanden for FDP-gruppen i byrådet, Kay Richert, til at reagere.

- Jeg synes, det er meget uretfærdigt. Især fordi flere borgere allerede har klaget over, at parkeringspladser, der er beregnet til beboere i området, regelmæssigt er optaget af biler, der holder ulovligt, siger han.

Bøden er for lille

Siden den 1. juli kan danskere straffes for lovovertrædelser i trafikken, fordi Danmark har tilsluttet sig det europæiske køretøjsinformationssystem Eucaris. Dog gælder det kun den kørende trafik og altså ikke den parkerede.

En talsmand for Flensborg Kommune fortæller avisen, at danskere, der parkerer ulovligt, får en bøde i forruden. Men da kommunen ikke kan få adgang til oplysninger om bilens ejer, er det ikke muligt at retsforfølge synderne. Det skyldes, at bøden er for lille.

Ifølge FDM koster en parkeringsbøde i Tyskland mellem 10 og 70 euro. Tyskland er et af de europæiske lande, der via de danske myndigheder kan inddrive bøder i Danmark, så længe bøden er over 70 euro. Derfor skal myndighederne i Flensborg sætte sin lid til, at den danske parkeringssynder af egen fri vilje betaler p-bøden, da den falder under minimumsgrænsen på de 70 euro.