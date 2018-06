Bålet til Sankt Hans er reddet

Brandvæsen ophæver forbud mod afbrænding to steder, men stiller krav til Sankt Hans-bålene.

Det bliver tilladt at tænde Sankt Hans-bål ved vestkysten og i Trekantområdet på lørdag.

TrekantBrand ophæver allerede nu sit afbrændingsforbud, som blev indført for næsten fire uger siden. Beredskabet omfatter Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner.

Desuden ophæver Sydvestjysk Brandvæsen sit afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner fra tirsdag klokken 12.00.

Man kan jo se i landskabet, at det er ved at blive grønt i stedet for gult. Beredskabschef Jens Mølgaard, Sydvestjysk Brandvæsen

- Vi indførte forbuddet, fordi der var ekstremt tørt derude med et tørkeindeks på 9,5, som siden steg til 10. Nu er det faldet til 8,0 og falder sikkert yderligere, efter der er kommet en del regn, og man kan jo se i landskabet, at det er ved at blive grønt i stedet for gult. Derfor ophæver vi forbuddet, siger beredskabschef Jens Mølgaard fra Sydvestjysk Brandvæsen.

Vær forsigtig

Der nåede at være afbrændingsforbud i knap to uger. Men ophævelsen er langt fra nogen opfordring til at lege med tændstikker.

- Der er ikke længere ekstremt tørt derude, men det er stadig tørt. Så vi opfordrer selvfølgelig til, at man stadig tænker sig godt om og er forsigtig, siger Jens Mølgaard.

Afstandskrav

Også TrekantBrand maner til besindighed og indfører samtidig en række afstandskrav til Sankt Hans:

Bålene skal være mindst 400 meter fra nåletræer og lyng, 30 meter fra bygninger med hårdt tag og 60 meter fra letantændelige marker. Desuden skal være mindst 200 meter til det nærmeste stråtækte hus og til oplag af letantændeligt materiale.