Babypudder, varmeblæser og dyne skal redde græskar inden DM

Tage Svendsens græskar har vokset i 100 dage, og nu er det klar til DM i Kæmpegræskar i næste uge.

Vand, gødning og lidt ekstra kærlighed.

Det er alt, det har krævet for Tage Svendsen at gro det græskar, der skal sikre ham en placering ved DM i Kæmpegræskar næste lørdag. Her handler det om at have det største af slagsen.

Men det er ikke uden udfordringer at få den orange kæmpe klar til dagen.

For stilken er rådnet, og det kølige vejr gør ikke livet lettere for Tage Svendsen og græskarret.

- Jeg har haft lidt problemer her sidst på sæsonen. Så lige nu kører jeg med babypudder og en varmeblæser, for at den ikke skal blive dårlig inden konkurrencen, siger Tage Hansen.

Stilken på Tage Hansens græskar er rødnet. Derfor bruger han babypudder og en varmeblæser. Foto: Jørgen Guldberg

Tage vil ikke afsløre græskars vægt

Når han siger godnat til græskarret om aftenen, giver han det dyne på, så det kan holde varmen for at undgå, at det tager skade af vejret.

I år satser Tage Svendsen nemlig stort. For resultatet må ikke blive det samme som sidste år, hvor han endte på sidstepladsen ved DM i Kæmpegræskar.

- Jeg tror, at mine chancer er rimelige i år, og jeg tror, det bliver bedre end sidste år, siger han og understreger:

- Jeg vil ikke afsløre, hvad græskarret vejer før næste lørdag ved DM.

Det har taget 100 dage for græskarret at blive så stort, som det er i dag. Nogle dage kan det vokse med op til 20 kilo.

DM i græskar bliver afholdt lørdag den 12. oktober i Tivoli i København, og Tage Svendsen skal dyste mod syv andre fra resten af landet.

Først til DM i græskar vil Tage Svendsen afsløre græskarrets vægt. Foto: Jørgen Guldberg

