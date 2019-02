Bacon, ost og øl: Flere vil lave den selv

Unge strømmer til et kursusforløb på Rødding Højskole, hvor de lærer mere om at blive selvforsynende. Det er blevet populært at vide mere om den mad, som vi spiser, oplever skolen.

- Det smager jo bedre, når vi laver det selv.

Sådan lyder det fra underviser Kasper Østergaard, der står i spidsen for "Selvforsyning for begyndere", som er et seks måneders kursusforløb på Rødding Højskole.

Her er mellem 20 og 25 kursister i færd med at lære mere om, hvad det vil sige at være selvforsynende.

Det sker blandt andet ved at undersøge, hvor maden kommer fra. Men det handler også om at dyrke køkkenhave, finde mad i naturen og holde husdyr.

- Det kan være utrolig svært at gennemskue, hvor den mad, vi spiser, lige præcis kommer fra, og hvilken proces den har været igennem. Men nu er der flere, der gerne vil vide, hvad de spiser, fortæller Kasper Østergaard til TV SYD.

De skal lave det selv

Gennem de seks måneder lærer de unge mere om dyrkning af bær, frugter og grøntsager. De lærer om fiskeri og jagt. Og de prøver også at sylte og bage med nogle af de råvarer, de selv dyrker.

- Det er ikke fordi, jeg forventer, at alle kursister bliver helt selvforsynende. Men de får en anden bevidsthed omkring det, og de får lært, hvor nemt det er at lave sin egen yogurt, mozarellaost eller bacon, siger Kasper Østergaard.

Tre grise er flyttet ind

Som en del af forløbet fik Rødding Højskole for en uge siden sine egne tre fritgående grise. Grisene er en del af kurset, og planen er, at de skal passes. Men på et tidspunkt havner de på kursisternes tallerkner.

Ifølge Dorthe Wimmer, ekspert i trends og forbrugeradfærd hos Retail Institute Scandinavia, har der hos forbrugerne længe været stor fokus på bl.a. bæredygtighed og produktionsmetoder.

- Historiefortællingen om maden er vigtig, men der er ikke noget, der tyder på, at mere selvforsyning er en trend, der breder sig i større omfang, fortæller hun til TV SYD.