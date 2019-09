Udvalgsformand: Badeforbud kan skræmme turister væk

Forurening ved strand på Als bør ryddes op, inden nyt feriecenter står klar, lyder det fra udvalgsformand.

Forureningen med vinylklorid på Himmark Strand på Als bør ryddes op, inden et nyt feriecenter i det samme område åbner.

Det siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard fra Fælleslisten.

- Jeg ser gerne, at vi får fjernet kilden til forureningen så hurtigt som muligt og helst inden, centret står klart.

Vi kan ikke have, at gæster bliver mødt af et skilt, hvor der står "Badning forbudt". Aase Nyegaard, formand, Fælleslisten, teknik- og miljøudvalget, Sønderborg Kommune

Det er fund af det kræftfremkaldende stof vinylklorid i havbunden, der har ført til et badeforbud på en 600 meter lang strækning.

Forureningen stammer fra 1950'erne og 1960'erne, da virksomheden Danfoss deponerede affald på en losseplads ved stranden.

Måske værre end hidtil antaget

Nyheden om, at forureningen er værre end hidtil antaget, overrasker udvalgsformanden.

- Vi har været til flere møder om det her, men jeg er nok overrasket over, at der er tale om så alvorlige fund, siger Aase Nyegaard.

Det nye feriecenter til 1,3 milliarder kroner skal blandt andet huse 500 feriehuse, et vandland og et strandområde med promenade og havbad.

Knap halvdelen af pengene kommer fra ejerfonden bag Danfoss, Bitten & Mads Clausens Fond samt virksomheden Linak.

Det har tidligere været meldt ud, at centret skal stå klart i 2022.

Pres på parterne

Det lægger et vist pres på parterne om, at der snart skal ske noget.

- Det kan betyde, at centret bliver lidt forsinket. Men omvendt er alle parter enige - Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Danfoss - om, at vi vil gøre vores yderste for at få det løst, siger Aase Nyegaard.

Hvad det vil koste at rydde op, tør hun ikke gætte på. Men det er ikke en opgave, der alene bør ligge hos kommunen, påpeger hun.

- Jeg mener ikke, det er en opgave, vi kan løse alene. Jeg mener, at staten bør være behjælpelig her, siger lokalpolitikeren.

Teknik- og miljøudvalgsformanden har ikke kendskab til, at forureningen ved Himmark Strand har givet sundhedsproblemer for beboere i området.

- Jeg har ikke hørt fra nogen, der har ringet eller skrevet ind om det her. Så jeg forventer ikke, de har noget at frygte, siger Aase Nyegaard.

Sønderborg Kommune har rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen for at finde ud af, om der - ud over badeforbud - bør indføres fiskeforbud i området.