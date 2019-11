Badegæster slap med skrækken

Søndag ånder alt fred og ro på wellnesscentret Enjoy Resort i Havneby på Rømø efter lørdagens forskrækkelse, hvor man frygtede, at der var sket et udslip af giftige luftarter.

Når vi får en melding om et muligt udslip, så går det store apparat i gang for en sikkerheds skyld. Søren Strægaard, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Lørdag ved middagstid blev omkring 100 gæster ellers evakueret fra wellnesscentret, da flere badegæster bemærkede en kraftig lugt, som de umiddelbart mente var klor.

- Der er ikke fundet fejl på fejl på vores vandbehandlingsanlæg og heller ikke målt udslip af noget giftigt. Vores antagelse er, at gæsterne har reageret på dufte fra de æteriske olier, som vi bruger i vores dampkabiner, siger Martin Iversen, koncerndirektør hos Enjoy Resort, søndag til TV SYD.

Martin Iversen, koncerndirektør hos Enjoy Resort. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Hele wellnesscentret blev åbnet igen lørdag kl. 17.

Otte personer blev sendt til kontrol for forgiftning på sygehusene i Aabenraa, da et stort opbud af redningskøretøjer og mandskab mødte frem efter, at personale fra wellnesscentret havde kontaktet politiet.

- Ingen af de otte, der kom på sygehuset fejlede noget, men når vi får en melding om et muligt udslip, så går det store apparat i gang for en sikkerheds skyld, siger vagtchef Søren Strægaard, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Hos Enjoy Resort i Havneby på Rømø vil man nu evaluere hele den måde, som man har grebet lørdagens hændelse an på, siger koncerndirektør Martin Iversen.