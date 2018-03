Badehotel forventer flere gæster med øko-app

App’en ”Økologiske spisesteder” kan føre storbyens turister til den yderste klitrække.

Henne Mølle Å Badehotel bruger næsten udelukkende økologiske råvarer. Derfor er forpagteren af spisestedet begejstret for den nye app ”Økologiske spisesteder”. App’en skal hjælpe danskere og udenlandske turister med at finde vej til restauranter og hoteller med økologi på menuen.

Storbyturisterne kender ikke vores område så godt, men med appen kan de hurtigt finde vores spisested Casper Rosendahl, forpagter af Henne Mølle Å Badehotel

- Jeg tror helt klart, der vil komme flere gæster på grund af appen. Storbyturisterne kender måske ikke vores område så godt, men med appen kan de hurtigt finde vores spisested. Vi ligger ude i sidste klitrække, men det her vil gøre os mere synlige for turisterne, siger Casper Rosendahl, som driver hotellet på vestkysten.

Guldrandet og usprøjtet

Henne Mølle Å Badehotel har guldmærket i økologi. Det betyder, at mellem 90 og 100 procent af restaurantens råvarer er økologiske.

Vores spisested ligger i naturen, og den natur vil vi meget gerne passe på Casper Rosendahl, forpagter af Henne Mølle Å Badehotel

- Der kan være enkelte råvarer, som er meget svære at finde. Men stort selv alt, hvad vi har, er økologisk. Vores spisested ligger i naturen, og den natur vil vi meget gerne passe på. Derfor er økologien et meget naturligt valg. Desuden kommer råvarer fra lokale leverandører, så der heller ikke er ret meget transport. For vores gæster er det naturligt, at der er brugt usprøjtede råvarer, siger Casper Rosendahl.

Find app’en

Fødevarestyrelsen og VisitDenmark har i samarbejde udviklet app'en ”Økologiske Spisesteder”. App'en kan findes i App Store og på Google Play. Og på visitdenmark.dk er de økologiske spisesteder er plottet ind på et Danmarkskort.

