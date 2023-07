Badevandstemperaturen er styrtdykket

Efter en forrygende start på badevandssæsonen, hvor man i flere dage havde mulighed for at hoppe i over 20 grader varmt havvand, så har badevandstemperaturen i den grad lidt et knæk.

Det sker efter nogle meget blæsende sommerdage, hvor der er blevet rørt godt rundt i havvandet langs de danske kyster.

Omrøringen har sendt markant køligere havvand ind mod de danske badestrande, hvilket har medført, at middeltemperaturen for badevandet er faldet med næsten tre grader på under en uge.