Badminton stormer frem igen

Danskerne strømmer til badmintonhallerne. Én af dem, der gør det, er Sofus Valentin Severin Nielsen. Han var ikke vild med fodbold. Nu er han helt vild med badminton.

- Jeg har aldrig været særlig vild med fodbold, og så foreslog én af mine venner, at jeg skulle prøve badminton i stedet. Jeg er blevet helt vild med det.

Sådan siger Sofus Valentin Severin Nielsen fra Horsens.

Jeg synes, det er god motion og så er det også en god mulighed for at være sammen med nye venner. Sofus Valentin Severin Nielsen, badmintonspiller, Horsens

Han er en af dem, der netop har fået øjnene op for sportens glæder. Han er 14 år, og han har nu prøvet kræfter med den lille fjerbold i to måneder.

Han tror på, at den foreløbige begejstring for sporten består.

Badminton vinder i Horsens

I to årtier har ketsjerne samlet støv i skabene, fordi danskerne i tusindvis har vendt den lille fjerbold ryggen. Men nu er det slut. For første gang i 22 år stiger medlemstallet i sporten igen, og det kan mærkes i Horsens Badminton Klub.

- Det er jo helt fantastisk, og som en, der holder meget af sporten, kan man ikke lade være med at glæde sig over fremgangen, siger Christian Jakobsen, bestyrelsesmedlem, Horsens Badminton Klub.

Sofus Valentin Severin Nielsen træner nu én gang om ugen sammen med en masse andre unge på samme niveau og alder. De bliver undervist af den tidligere professionelle badmintonspiller, Peter Mikkelsen, og han bærer en del af skylden for de gode medlemstal, mener Christian Jakobsen fra Horsens Badminton Klub.

Horsens Badminton Klub har kæmpet for fremgangen

- Vi er ikke kommet sovende til de gode medlemstal. Der er tale om en kæmpe indsats fra de frivillige, men også at vi kan tilbyde noget unikt. Gode faciliteter – vores egen badmintonhal – og dygtige træner som for eksempel Peter Mikkelsen, siger Christian Jakobsen.

På landsplan steg antallet af badmintonspillere fra godt 110.000 i 2015 til over 114.000 i 2016.

For Horsens Badminton Klubs vedkommende er medlemstallet fordoblet siden 2014 til 600 medlemmer i dag. Det betyder blandt andet, at klubben er blevet nødt til at leje sig ind i både Torsted Hallen og på Horsens Amtsgymnasium, fordi der ikke længere er plads nok i deres egen badmintonhal.

- Vi har mange flere tilbud i dag, end vi havde tidligere. Både til børnene og de unge, men også til de ældre. Vi har blandt andet seniorbadminton i dag, siger Christian Jakobsen.