Badning frarådes på grund af colibakterier i vandet

Der er fundet forhøjede værdier af colibakterier i badevandet ved fire strande i Kolding Kommune. Derfor advarer kommunen nu mod, at man bader fra strandene.

Kolding Kommune fraråder badning ved fire strande, efter at der i badevandet er fundet forhøjede værdier af colibakterier fra spildevand.

Det gælder strandene Bjert Strand ved Sdr. Bjert, Binderup Strand og Fristrand ved Binderup, Teglgården og Mindegården Strand ved Hejlsminde samt Trappendal Strand ved Hejls.

- Vi har netop modtaget resultaterne af de badevandsanalyser, som vi rutinemæssigt fik foretaget i tirsdags. Ved fire af vores badestrande er der konstateret forhøjede værdier af bakterien e-coli, som typisk stammer fra spildevand. Efter aftale med embedslægen fraråder vi derfor badning ved de pågældende strande, siger miljømedarbejder Karina Pihl Buch fra Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Ingen meldinger om hvor bakterierne stammer fra

Koncentrationerne af colibakterier ved de fire strande ligger væsentligt over de fastsatte grænseværdier.

Hvor bakterierne stammer fra er uvist. Men e-coli kommer typisk fra udslip af spildevand. I samarbejde med blandt andet Blue Kolding går kommunen nu i gang med at finde kilden til forureningen.

- De forhøjede værdier af e-coli har intet med det varme vejr at gøre. Tværtimod dør e-coli relativt hurtigt, når de bliver udsat fra UV-bestråling fra solen, oplyser Karina Pihl Buch.

Søg læge hvis du bliver utilpas

Hvis man under badning kommer til at sluge vand med høje koncentrationer af colibakterier, kan man få kvalme, mavepine og dårlig mave.

- Hvis man bliver syg efter at have været ude at bade, skal man tage kontakt til sin læge, siger Karina Pihl Buch.

Kolding Kommune har rutinemæssigt fået taget omprøver af badevandet ved de berørte badestrande. Resultaterne ventes i løbet af nogle dage.

Kommunen oplyser, at der nu er sat skilte op på de pågældende strande, hvor man fraråder badning.