Tre klejner og en julekalender, tak: Bagermester samler ind til kræftramte børn

Det er tid til indkøb af julekalendere, og i år kan du købe en helt ny slags i flere bagerforretninger. Den støtter Børnecancerfonden, og bagermesteren i Tinglev er manden bag.

Salget går strygende. Knap 16.000 af bagermester Thomas Brogaards 40.000 trykte skrabekalendere er allerede solgt.

Thomas har i tre år samlet ind til børn med kræft sammen med Danmark Rundt Team Bodenhoff. I år vil han så bruge juletiden til endnu en indsamling – i skrabekalender-form.

- Jeg fik idéen for et år siden, og så tænkte jeg: Det gør vi sgu, fortæller bagermesteren til TV SYD.

Tiden siden er gået med at finde samarbejdspartnere, så præmier kunne komme på højkant, og julekalenderen kunne blive trykt.

Kræft alt for tæt på alt for ofte

Kræftsagen ligger tæt på Thomas’ hjerte. Hans mor døde selv af kræft, og samtidig har to kollegaer i bagerforretningen haft kræft, mens en tredje er i sit kræftforløb netop nu.

- Allerførst regner jeg med at få opmærksomhed på, at der faktisk er rigtig mange børn, der får kræft i dag. Når børn får kræft, så går hele deres tilværelse og familiens tilværelse fuldstændig i stykker. Så det, den her julekalender skal være med til at gøre, er simpelthen at samle ind til oplevelser til børnene, fortæller Thomas.

Bagersamling gav indsamlingen et ordentligt spark

I mandags drog Thomas til Odense for at deltage i et træf med 75 andre bagermestre fra hele landet. De var begejstrede for Thomas’ påfund og købte i løbet af tre timer cirka 11.600 af julekalenderne til videresalg i deres egne bagerforretninger.

I Thomas’ egen bagerforretning, Brogaards Bageri, er salget også i fuld gang.

- Der er næsten ikke en kunde, der går uden en julekalender, og det varmer helt vildt, fortæller Thomas.

En halv million kroner er der indtil videre blevet samlet ind til Børnecancerfonden, men bagermesterens håb er noget større:

- Vi regner med, at vi kan samle 1,5 til 2 millioner kroner ind på den her julekalender. Så kan vi glæde rigtig mange børn og deres familier, siger han.

Det er dog ikke kun de kræftramte børn og deres familier, der får oplevelser ud af salget. Det gør køberne af julekalenderne også. Danfoss Universe har sponsoreret en fribillet på hver julekalender, og der er flere oplevelser at vinde, hvis man er heldig.