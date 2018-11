Baglandet siger ja til stor energi-fusion

Fusionsplanerne mellem energi-selskaberne SE og Eniig er nu godkendt af de to repræsentantskaber med et stort flertal i begge selskaber.

Fusionsaftalen venter nu på at blive behandlet og godkendt af konkurrencemyndighederne.

Der var stor tilslutning på begge ekstraordinære repræsentantskabsmøder, som mandag blev afholdt i henholdsvis Rebild (Eniig) og Vojens (SE).

I SE stemte 228 ja, 39 stemte nej og 7 stemte blankt. Det er en opbakning på 85,3 procent. Hos Eniig stemte 275 stemte ja, 4 var imod eller undlod at stemme. Det er en opbakning på 98,5 procent.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med opbakningen til det nye selskab Norlys blandt vores medlemmer af repræsentantskabet - en opbakning, som vi har oplevet på både vores indledende dialogmøder og her i aften ved afstemningen. Vi ser nu frem til at kunne begynde samarbejdet, hvis fusionen bliver godkendt hos konkurrencemyndighederne, siger Jan Skytte Pedersen, som er bestyrelsesformand i Eniig a.m.b.a., i en pressemeddelelse.

Norlys kommer til at dække det meste af Jylland fra Vrå i Vendsyssel og helt ned til grænsen. Det nye selskab vil søge at holde fast i den lokale forankring. Den skal blandt andet sikres gennem etablering af tre vækstpuljer, som skal støtte udviklingen af lokalsamfundene i henholdsvis nord, midt og syd, men også ved at fastholde dialogmøder med mere end 700 repræsentantskabsmedlemmer i det nye selskab.

Det ligger os meget på sinde, at fusionen skal blive til gavn og glæde for både private og erhvervslivet i hele vores område. Jens Erik Platz, bestyrelsesformand, SE

- Flere har spurgt, om vi er ved at blive for store. Både på el- og teleområdet er volumen en væsentlig faktor, men vi glemmer bestemt ikke vores rødder. Det ligger os meget på sinde, at fusionen skal blive til gavn og glæde for både private og erhvervslivet i hele vores område, pointerer Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i SE a.m.b.a.

Efter konkurrencemyndighedernes behandling af den ønskede fusion kan Norlys blive landets største samlede energi- og telekoncern med omkring 709.000 andelshavere samt mere end en million tv- og internetkunder.