Formanden for KIF Koldings fanklub opfordrer alle tilhængere til at møde op til holdets kamp på fredag og vise deres støtte.

KIF Koldings konkurs er kommet bag på mange - ikke mindst på formanden for fanklubben Den Gyldne Hånd.

Gå ind og køb en billet til kampen på fredag. Det er selvfølgelig ikke en redning nu og her, men det viser over for spillerne og sponsorerne, at vi vil det her i byen. Steen Møller, fanformand, Den Gyldne Hånd

- Jeg fik ondt i maven og tænkte, hvad sker der lige her, siger formanden for fanforeningen Den Gyldne Hånd Steen Møller og fortsætter:

- Men så tænkte jeg; nu skal vi stå sammen og vise, at vi vil have KIF Kolding i byen.

Mød op til kamp

På fredag møder KIF Kolding håndboldherrerne fra Skanderborg, og står det til fan-formand Steen Møller bliver det i en kulisse fyldt med fans.

- Gå ind og køb en billet til kampen på fredag. Det er selvfølgelig ikke en redning nu og her, men det viser over for spillerne og sponsorerne, at vi vil det her i byen, og det kan vi gøre ved at fylde hallen med de 5.000 tilskuere, der er plads til på fredag, opfordrer han.

KIF Kolding betyder meget for Steen Møller, men ifølge ham er klubben vigtig for hele byen.

- Den har været her i 30 år. De har vundet 14 mesterskaber. Det sætter da Kolding på landkortet, så selvfølgelig betyder klubben meget for byen og erhvervslivet, siger Steen Møller.

Vil ikke tænke på konkurs

Han ønsker ikke at tænke på den mulige konkurs, der kan vente om hjørnet.

- Den tanke har jeg ikke. Jeg har mere en tanke på, at jeg vil fylde hallen med borgernes hjælp på fredag og i fremtiden, siger han.