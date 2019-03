Balloner er den største havfugle-dræber

Balloner er den største risiko for havfugle, viser ny forskning. Fanø har forbudt opsendelse af balloner

Ny forskning fra University of Tasmania i Australien viser, at balloner i havmiljøet har skylden for 40 procent af dødsfaldene blandt havfugle.

Har man blot set en enkelt havfugl, en enkelt fisk eller et enkelt havpattedyr med plastic i maven, så tager man det her problem dødsensalvorligt. Christian Lorenzen, KIMO-bestyrelsesmedlem og udvalgsformand, (K), Fanø Kommune

Ballonernes bløde materiale sætter sig i fuglenes fordøjelsessystem, typisk i spiserøret eller mavesækken, og forårsager derved en ofte langsom og pinefuld død. En ballon, som flyder rundt i vandet, ligner en blæksprutte, og fugle og skildpadder opfatter derfor fejlagtigt balloner som føde.

- Har man blot set en enkelt havfugl, en enkelt fisk eller et enkelt havpattedyr med plastic i maven, så tager man det her problem dødsensalvorligt. Det er en helt igennem forfærdelig og pinefuld død, og vi har som dominerende race på denne jord et kæmpe ansvar for at behandle planeten og de andre arter, vi deler den med, ordentligt, siger Christian Lorenzen (K), der er KIMO-bestyrelsesmedlem og udvalgsformand i Fanø Kommune i en pressemeddelse.

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) har vedtaget en resolution, som bandlyser balloner. De er kilde til alvorlig forurening og bør forbydes. KIMO anbefaler, at festlige lejligheder markeres på mere miljøvenlig vis.

Indtil videre har seks danske KIMO-kommuner vedtaget forbud mod opsendelse af balloner fra kommunale institutioner, og flere kommuner arbejder på at indføre lokale plastpolitikker og -handleplaner.

Fanø Kommune var den første kommune i Danmark, der indførte et politisk vedtaget forbud mod opsendelse af balloner.

- Et forbud mod opsendelse af balloner fra kommunale institutioner kan syne af lidt, men det er en af de muligheder, vi som lokalpolitikere har, og signalværdien er vigtig. Vi kan kun opfordre andre kommuner til at følge trop – hvad end de er medlemmer af KIMO eller ej, siger Christian Lorenzen.

I Syd- og Sønderjylland er både Esbjerg, Tønder, Varde og Fanø KIMO-Kommuner.