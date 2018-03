Bamser i ambulancer

Små bamser skal gøre turen i ambulancen en smule mindre skræmmende for børn.

En gruppe kvinder afleverede onsdag 200 bamser til redningsfolkene under Ambulance Syd i Aabenraa. Kvinderne er en del af en bevægelse, der er startet på Sjælland og har bredt sig til Østjylland og Sønderjylland under navnet "Lommevenner".

Bevægelsen er opstået på Facebook og har nu 4.500 medlemmer.

Kvinderne strikker, hækler og syr bamser i lange baner og deler dem ud til beredskaber, der så kan bruge dem, når de transporterer børn i ambulancer.

Bamserne skaber tryghed og betyder, at der er en ting at snakke om, der kan fjerne fokus fra usikkerhed, frygt og sygdom under turen til hospitalet.