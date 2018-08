Bandeballade på sygehus

Bandemedlemmer truer personalet på skadestuen. Politiet mødes med sygehus. Politiker vil have højere straf.

Bandekonflikten i Esbjerg skaber utryghed blandt personalet på Sydvestjysk Sygehus i byen. Nu bærer de overfaldsalarmer i sygehusets akutområde.

Ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen, Esbjerg Sygehus.

Seks skudepisoder, slagsmål, knivstikkerier og påkørsler har det seneste år hærget i visse kvarterer i byen, senest var der knivopgør i sidste uge. Når ofrene kommer på skadestuen dukker pårørende og familer også op.

De vil selv tage hånd om den tilskadekomne. Når personalet så bremser dem, bliver de mødt af grov tiltale og trusler. Personalet er meget utrygge. Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

- De vil selv tage hånd om den tilskadekomne. Når personalet så bremser dem, bliver de mødt af grov tiltale og trusler. Personalet er meget utrygge, siger ledende oversygeplejerske, Christian Jørgensen, til DR SYD.

- Vi anbefaler, at personalet går med overfaldsalarmer i akutafdelingen, hvor der godt kan troppe folk op, der er meget udadreagerende i forbindelse med en bandekonflikt, siger han.

I dag onsdag vil Syd- og Sønderjyllands Politi tage kontakt til sygehuset for at drøfte politiets indsats på sygehuset. Det oplyser politiinspektør Tage Jehn til DR Nyheder.

Højere straf

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, siger at trusler overfor sundhedspersonale bør være en skærpende omstændighed ved strafudmåling.

- Problemet skal op på politisk niveau. Bandemedlemmernes opførsel er uden for pædagogisk rækkevidde, siger hun.

Justitsminister Søren Pape skriver i en kommentar til DR’s oplysninger på Twitter, at det er fuldstændigt uacceptabelt.

- Jeg har bedt politiet om at undersøge, hvad vi kan gøre for at hjælpe vores personale bedre og sætte en stopper for problemerne.