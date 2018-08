Bandekonflikt: Sygehus og politi mødes om sikkerhed

Bandekonflikten i Esbjerg skaber utryghed for personalet på Sydvestjysk Sygehus. Derfor mødes personalet med politiet om sikkerheden på fredag.

Skudepisoder og knivstikkerier har de seneste uger hærget i Esbjerg, og når ofrene kommer på skadestuen, dukker pårørende eller andre involverede nogle gange op med truende adfærd. Derfor mødes personalet på Sydvestjysk Sygehus med politiet på fredag for at gennemgå sikkerheden - det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Parterne holder jævnligt møder om det daglige samarbejde, og har desuden aftalt møde fredag den 24. august for at gennemgå de nuværende arbejdsgange og drøfte, om der er behov for yderligere tiltag, lyder det i pressemeddelelsen.

Allerede aftaler ved uro

Sydvestjysk Sygehus har allerede procedurer for, hvad der skal ske, hvis en patient med tilknytning til bandegrupperinger bliver opsøgt på sygehuset, og medarbejdere i Akutmodtagelsen har mulighed for at bære en overfaldsalarm. De seneste episoder med tilknytning til bandeuroen har endnu ikke givet anledning til skærpelser af sikkerheden, men fredag mødes personalet altså med politiet for at drøfte emnet.