Bandemedlem anholdt og sigtet for narkohandel

Efter en langvarig efterforskning mod bandemiljøet i Esbjerg anholdt Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg onsdag en 22-årig mand, som sigtes for handel med narko.

Den anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg torsdag formiddag. Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1 om handel med narkotika.

Vi kører en massiv indsats mod banderne og deres konflikt om narkomarkedet, og presset mod banderne vil fortsætte. Carsten Arentoft Andersen, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Anklagemyndigheden vil begære grundlovsforhøret afholdt for lukkede døre.

Anholdelsen har forbindelse til den bandekonflikt, der længe har været i gang i Esbjerg - og som politiet mener er et opgør om, hvem der skal styre det illegale marked for salg af stoffer og narko i byen.

- Vi kører en massiv indsats mod banderne og deres konflikt om narkomarkedet, og presset mod banderne vil fortsætte. Unge, som enten allerede er en del af banderne, eller andre unge mennesker som hjælper banderne, skal vide, at de på den måde kommer i politiets søgelys og vil have stor risiko for at blive varetægtsfængslet, siger vicepolitiinspektør, Carsten Arentoft Andersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Grundlovsforhøret går i gang klokken 11.