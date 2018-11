Øget sikkerhed: Bandemedlemmer nægtet adgang til retssag

Mandag indleder Retten i Esbjerg en nævningesag mod en 21-årig mand i forbindelse med skyderiet i en frisørsalon i Storegade i Esbjerg. Politiet skruer op for sikkerhedsniveauet.

En fredag aften i januar i år var der en skudepisode i en frisørsalon på Ingemanns Allé i Esbjerg. To hætteklædte mænd trængte ind i salonen, og den ene affyrede et skud mod en person i salonen. Ingen blev dog ramt - og efter episoden flygtede de to mænd i en bil.

Senere på natten blev den ene af de formodede gerningsmænd anholdt på en adresse på Stengårdsvej i Esbjerg.

Nu er en 21-årige mand fra Esbjerg tiltalt for forsøg på manddrab og for besiddelse af skydevåben på offentligt sted under særdeles skærpende omstændigheder. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Øget sikkerhed

Det er politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at drabsforsøget var et led i den verserende bandekonflikt i Esbjerg. Derfor vil der også være skruet op for sikkerhedsniveauet i- og ved retten i den kommende uge, hvor sagen skal behandles.

Blandt andet har rettens præsident bestemt, at der indføres midlertidig adgangskontrol til rettens bygning, hvilket politiet står for.

Ingen bandemedlemmer blandt tilhørerne

Retten i Esbjerg har også afsagt kendelse om, at det er muligt at bortvise tilhørere fra retslokalet i forbindelse med vidneafhøringer, hvis politiet vurderer, at tilhørerne har relation til bandemiljøet.

Der ventes dom i sagen i uge 46.