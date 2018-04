Bandeopgør forsætter: Kørte ind i bil og stak af

Tirsdag aften blev endnu en episode tilføjet til konflikten mellem to grupper i Esbjerg.

Tirsdag eftermiddag opstod slagsmål mellem to grupper i et trafikkryds i Esbjerg, læs mere om det her.

Tirsdag aften har der igen været en episode mellem to grupper i byen, som flere gange har været oppe at toppes, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til TV SYD.

- En hvid stationcar med medlemmer fra en af banderne kører ind i en anden bil, så den ender i et hegn og ikke kan køre fra stedet. Den bil, der er kørt ind i dem, stikker af fra stedet, siger vagtchefen.

Påkørslen skete på Storegade ved Jernevej.

Syd- og Sønderjyllands Politi har været kontakt med personerne, som sad i den bil, der blev påkørt. De ønskede dog ikke at fortælle noget om, hvem der havde kørt ind i dem.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagerne fra Esbjerg, så kan de kontaktes på 1-1-4.