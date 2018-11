Bandlyst fra Esbjerg efter to års fængsel

En 22-årig mand er bandlyst i Esbjerg by i fire år, når han har udstået en fængselsstraf på to år. Det er første gang Retten i Esbjerg benytter den mulighed i loven, som blev indført med bandepakke III.

En 22-årig mand fra Esbjerg, som Syd- og Sønderjyllands Politi anser for at være medlem af den ene af byens to stridende grupperinger, Kvaglund-gruppen, er mandag blevet idømt to års ubetinget fængsel samt opholdsforbud i Esbjerg by. Opholdsforbuddet gælder i fire år efter løsladelse fra afsoning.

Det er første gang, at retten i Esbjerg har brugt muligheden for at give opholdsforbud til personer. Den mulighed blev indført med Bandepakke III i 2017.

Manden var tiltalt for overtrædelse af våbenloven. Ved ransagninger er der flere gange fundet våben som totenschlæger, sten, saks, koben, peberspray, foldekniv og en skarp patron hos den 22-årige. Tingene blev fundet dels i biler og dels på ham selv.

Han var også tiltalt for en gang at have opbevaret 4,5 kilo hash med henblik på videresalg og en anden gang 800 gram hash med henblik på videresalg, og så for sammen med ukendte medgerningsmænd at have solgt ikke under 42,9 kg hash og skunk.

Den 22-årig fik også konfiskeret en fortjeneste på salg af hash og skunk på 672.883 kr.

Manden har erkendt langt de fleste af forholdene.

Opholdsforbud i Esbjerg

Når den 22-årige løslades, må han ikke opholde sig i Esbjerg by i fire år. Der er første gang Retten i Esbjerg benytter den mulighed i lovgivningen. Noget anklager Tine Krarup Pedersen er særdeles tilfreds med.

- Det understreger alvoren i de bandekriminelle aktiviteter, og vi har flere kommende sager undervejs, hvor vi vil nedlægge en tilsvarende påstand, siger Tine Krarup Pedersen i en pressemeddelelse.

Den 22-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til at appellere dommen.