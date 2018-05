Banedanmark giver pendlere dårligt nyt

Banedanmark ved stadig ikke, hvornår togene mellem Esbjerg og Kolding igen kører normalt.

En fejl i kørestrømsanlægget mellem Esbjerg og Lunderskov har skabt problemer for togtrafikken mellem Kolding og Esbjerg siden den 9. maj. Banedanmark havde lovet en prognose i denne uge, men de oplyser nu, at det endnu ikke er muligt at svare på, hvornår togene kører normalt igen.

Indtil videre betyder fejlen at IC-togene mellem Kolding og Esbjerg er aflyst med enkelte undtagelser.

InterCity togene med afgang fra Esbjerg klokken 5.24, 6.24 og 7.24, ligesom der også kører IC-tog fra København helt til Esbjerg i myldretiden om eftermiddagen.

På de andre afgange vil det være muligt at skifte mellem IC-tog og regionaltog i Kolding.

Banedanmarks personale arbejder på strækningen for at rette fejlen. Derudover er der intet nyt om, hvornår togpassagererne igen kan forvente normal trafik.