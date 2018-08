Banedanmark skal stå til ansvar for aflyste og forsinkede tog

Flertal: Det skal koste, at forsinkede og aflyste tog oftest skyldes Banedanmark.

Et bredt flertal af politikerne på Christiansborg vil have, at det får konsekvenser for Banedanmark, at en undersøgelse afslører, at selskabet er skyld i mere end 50 pct. af alle forsinkede og aflyste tog over hele Danmark, skriver Jyllands-Posten.

- Det er rystende, at de, der skal sørge for infrastrukturen på jernbanen, forårsager 50 pct. af forsinkelserne, siger transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti til avisen.

En del afbrydelser

En del af de afbrydelser er sket her i Syd- og Sønderjylland. I mere end tre måneder fra 9. maj til 13. august kørte der f.eks. ikke el-tog mellem Esbjerg og Kolding på grund af en fejl på kørestrømsanlægget. Midt i maj måtte Arriva aflyse eller forsinke i alt mere end 30 tog på grund af signalfejl hos Banedanmark, og så sent som i onsdag måtte DSB igen aflyse intercitytog mellem Esbjerg og Kolding, fordi Banedanmark havde fundet slidte skinner ved Holsted, som skulle skiftes her og nu.

Den, der har ansvaret, betaler

- Jeg mener, der er behov for en kulegravning af Banedanmark, siger Venstre trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, til Jyllands-Posten.

- Jeg kan lide tanken om, at den, der har ansvaret, også kommer til at betale, når noget går galt, siger han.

Også socialdemokraterne er med.

- Vi har over en længere tid set eksempel på eksempel på, at der er problemer i Banedanmark. Det skal have en konsekvens, når noget går galt, siger transportordfører Rasmus Prehn (S), til avisen.

