Bankdirektør om første regnskab efter børsnotering: Jeg er rigtig godt tilfreds

Den Jyske Sparekasse har leveret et bedre regnskab end investorerne blev lovet. Det sker efter børsnoteringen i november.

- Jeg er rigtig godt tilfreds. Det er rigtig flot, at vi har tjent en lille smule mere end det, vi havde lovet, siger adm. direktør i Den Jyske Sparekasse, Claus E. Petersen, til TV SYD om selskabets første årsregnskab efter børsnoteringen i november sidste år.

Jeg er så stolt af mine kollegaer. At det er lykkedes at få mere end 4.000 nye kunder, i et år, hvor vi har haft en stor del af vores opmærksomhed på noget andet, det er bemærkelsesværdigt dejligt. Claus E. Petersen, adm. direktør, Den Jyske Sparekasse, Grindsted

Regnskabet blev præsenteret torsdag. Det viser et resultatet før skat for 2018 på 98,3 mio. kroner.

- Jeg er overrasket over, at vi har tjent så meget og er lykkedes med at holde vores renteindtægter. Vi er inde i et rigtig godt forløb, forklarer bankdirektøren.

Direktøren påpeger, at det er sket i et år med ekstraordinære udgifter på 26,7 mio. kroner til børsnoteringen.

- For år tilbage havde vi temmelig meget modvind – især sammen med dansk landbrug. Det er vi kommet over, vi har fået vores kapital på plads, og vi har en pæn kundetilgang.

Han har også et bud på det gode resultat.

- Der er en god gejst i virksomheden. Jeg er så stolt af mine kollegaer. At det er lykkedes at få mere end 4.000 nye kunder i et år, hvor vi har haft en stor del af vores opmærksomhed på noget andet, det er bemærkelsesværdigt dejligt, slutter bankdirektøren.

I 2019 vil Den Jyske Sparekasse fortsætte processen med at øge udlån til private og nedbringe udlån til de risikobetonede brancher, landbrug og fast ejendom. Sparekassen forventer at kunne fastholde et stabilt samlet udlån i 2019. Sparekassen forventer et resultat før skat for 2019 på 120-140 mio. kroner.