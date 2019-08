Kunstfond: Banner må være en tanketorsk

Hovedbidragsyderen til kunstværk er ikke begejstret over reklame hen over kunsten.

Haderslevs borgmester H.P. Geil, (V), ser intet problem i, at en kommunal reklame dækker over kunstværket ”Havudsigten” på den gamle silo ved havnen. Men det gør til gengæld Statens Kunstfond, der har støttet kunstværket med 750.000 kroner.

Søren Taaning, formand Statens Kunstfonds legatudvalg for billedkunst, siger til TV SYD, at det ikke noget, udvalget er glad for.



- Jeg håber da, det er en engangsforestilling. Man er kommet til at støde noget, der er blevet vigtigt for mange. Det er jo superfedt, når kunst begynder at røre folk og blevet en del af ens identitet, siger han til TV SYD.

Han karakteriserer siloen med kunstværket som et vartegn for Haderslev, og selve handlingen for en tanketorsk.

- Når noget bliver et vartegn for en by, skal man også passe lidt på det. Jeg tror, at hvis man spørger dem, der nu har taget beslutningen, om de kunne gøre det om, tror jeg også, de ville gøre det, siger Søren Taaning, der samtidig mener, at det er god stil også at spørge kunstneren, inden man skruer eller piller i et værk.

Forargede borgere

Til flere borgeres forargelse er en 30 meter lang bannerreklame blevet monteret hen over det milliondyre kunstværk.

To borgere har på Facebook givet udtryk for deres holdning til banneret. Hverken Carl Skøtt fra Haderslev eller Ole Olesen fra Vojens er specielt begejstrede.

Carl Skøtt bruger betegnelsen "Nu er kunstværk blevet til hærværk", og Ole Olesen fra Vojens forstår heller ikke Haderslev Kommunes valg om at montere en reklame over kunstværket. Han kalder det skæmmende for kunstværket.

Borgmester uenig

Det 30 meter lange banner reklamerer for et andet og nyt kunstværk lavet af tape, som kan opleves i Streetdome lige ved siden af siloen.

Borgmester H. P. Geil, (V), ser ikke noget galt i reklamens placering. Han afviser heller ikke, at der igen kan blive monteret andre reklamer på siloen, hvis det har relevans for området.

Kunstværket ”Havudsigten” blev lavet i 2013 af Victor Ash. Værket kostede én million kroner og er støttet med 750.000 kroner af Statens Kunstfond. Haderslev Kommune ejer værket.