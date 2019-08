Kamp for bøf med løg: Alexander viderefører sin mormors mormormadsrestaurant

Pizza, shawarma og sushi presser bøf med bløde løg og kartofler og andre danske retter på restauranterne. I Esbjerg kæmper Hos Ingeborg for at bevare de traditionelle danske retter.

Hun går til makronerne. Helt bogstaveligt. Træhammeren rammer, og makronerne smuldrer i posen.

Det er Ruth Iversen på 80 år, der er i gang med dagens dont. Selv om hun nu har overladt restauranten Hos Ingeborg til to mænd. Hendes barnebarn Alexander Iversen på bare 22 år og Jan Sinnbeck på 50 år.

- Derfor skal man skal ikke lægge arm med Ruth, siger Jan Sinnbeck drillende og peger over på Ruths ituslåede makroner, der skal bruges til gammeldaws æblekage.

Ruth Iversen går - helt bogstaveligt - til makronerne. Foto: Finn Grahndin

Vi vil gerne ændre en lille smule på det. Det går fint for mormor - hvis vi altså ikke kommer med for meget nyt. Alexander Iversen, nu medejer af Hos Ingeborg

Mormor kontrollerer

For nok har hun netop overdraget sin restaurant gennem 33 år, men hun kan ikke holde sig væk. Og det er de to nye ejere mere end godt tilfredse med, selv om Ruth Iversen kan have svært ved at slippe roret.

- Vi satser på klassisk dansk mad, men vil gerne ændre en lille smule på det. Det går fint for mormor - hvis vi altså ikke kommer med for meget nyt. Så "slår" hun os oven i hovedet, griner Alexander Iversen.

Efter 33 år som restauratør har Ruth Iversen: Slidt fire - måske fem - kartoffelskræller-maskiner op.

Skrællet en kvart million kartofler.

Gået mindst 140.000 kilometer på sit arbejde.

Nye ejere: Madkulturen skal sikres

Ruth Iversen har simpelthen kontrakt på, at Hos Ingeborg skal fortsætte med at servere dansk mad. Sådan som det er sket i gågade-restauranten siden 1910.

- Det er vigtigt, at vi fortsætter med at servere god dansk klassisk mad og på den måde viderebringer den danske madkultur, for der er ikke så mange af os tilbage i Danmark, siger Jan Sinnbeck.

Gæst: Heldigvis ingen grønsager

Tommy Enevoldsen spiser dagens ret - gammeldaws oksesteg med solbær - med sin hustru. De var egentlig på vej til den nyåbnede mexikanske restaurant lidt derfra, men faldt over tilbuddet. Og det er de godt tilfredse med.

- Det her er jo helt nede på jorden og ikke sådan noget pop-up med grøntsager og så videre. Det her er mad, som vi allesammen kan lide, siger han.

Der er ikke så mange af os tilbage i Danmark. Jan Sinnbeck, nu medejer af Hos Ingeborg

Kritikere: Smagløs mad

Men fremmede madkulturer presser den danske. Især fordi vi bruger stadig mindre tid på at lave mad i hjemmet og hellere spiser ude, køber take away eller køber nemme hurtigretter i supermarkedet. Det viser Madkulturen.dk's seneste rapport fra 2018.

De to nye ejere - med Jan Sinnbeck til højre - flankerer Ruth Iversen, der har drevet Esbjerg-restauranten i 33 år. Foto: Finn Grahndin

Selv om kokken Claus Meyer har forrygende succes med top-restauranten Noma, og andre danske restauranter indsamler stadig flere Michelin-stjerner, så har traditionel dansk mad ofte været udsat for hård kritik. For blandt andet at være "uinteressant og smagløs".

Velbekomme

Men i restaurant Hos Ingeborg afviser de kritikken:

- Så har de ikke fået god nok dansk mad. For dansk mad er fantastisk, siger Jan Sinnbeck og balancerer tre tallerkerner med håndmadder hen til bord 5.

- Velbekomme, siger han med en venligt smil til de tre, der sidder ved bordet.

Selv om retten hedder en pariserbøf, er klassikeren selvfølgelig på menuen. Foto: Finn Grahndin