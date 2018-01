Beboere i boligområde: - Det er ikke en ghetto

Ifølge nye tal, så vil boligområdet Munkebo i Kolding ryge af den såkaldte ghetto-liste. Det er det eneste rigtige, mener beboerne.

Regeringen brugte gamle oplysninger, da de i december kom med deres seneste ghettoliste. Havde de brugt de nyeste tal fra Danmarks Statistik og Rockwoolfonden, så havde hele fem af de syv områder på listen her fra Syd- og sønderjylland ikke været en ghetto. Det fortæller Politiken i dag.

Ifølge de nye tal, så vil boligområdet Munkebo i Kolding ryge af listen. Og den nyhed er beboerne i området glade for.

- Jeg synes slet ikke, at stedet er en ghetto, siger Alma Becirbasic, der bor i Munkebo

- Det er på tide, synes jeg. Jeg synes i mange år ikke, at Munkebo har været en ghetto, siger Mona Sayegh, der også bor i området.

Ghettolisten bygger på forældede tal om indvandreres uddannelsesniveau. I mange af boligområderne er det niveau betydeligt højere, end det fremgår af regeringens oversigt.

- Jeg synes da, at det er på tide, at der lige bliver åbnet op og kigget på de nye tal og set på, hvordan de egentlig i virkeligheden hænger sammen, siger Mona Sayegh.

- Vi snakkede selvfølgelig lidt om det, da vi røg på listen. Der var der mange, der sagde, at nu flytter vi dælme fra det område, for vi skal ikke bo i en ghetto. Men vi er jo stadig de samme glade mennesker og de samme lejligheder. Vi kan jo ikke gøre noget ved det. Det er jo bare noget, regeringen sætter på os, siger Rene Christian Pedersen, der også bor i boligkvarteret.

Ud over Munkebo, så er Skovparken i Kolding også på ghettolisten. Men med de nye tal vil ingen af de to boligområder længere blive betegnet som ghetto.

- Jeg ser ikke stedet som en ghetto, men selvfølgelig synes jeg, at det skal af listen, for det er ikke en ghetto, siger Alma Becirbasic.

Rene Christian Pedersen har boet i Munkebo-kvarteret i knapt 30 år. Han håber nu, at det område, han er så glad for at bo i, ikke længere skal have betegnelsen ghetto.

- Det vil jo være fantastisk. Så har beboerne i hvert fald ikke det stempel på sig, siger han til TV SYD.