Beboere med oversvømmede kældre håber på løsning i dag

Efter regnskyllene i august har kældre på flere veje i Esbjerg oplevet adskillige oversvømmelser. Tirsdag skal beboere og forsyningsselskabet forsøge at finde en løsning.

Din Forsyning skal komme med et løsningsforslag.

Så simpel er forventningen til tirsdagens møde om de oversvømmede kældre på Strandby Kirkevej og sidegaderne i Esbjerg.

Beboerne i området skal mødes med forsyningsselskabet Din Forsyning for at få svar på en række spørgsmål. For ifølge beboerne skyldes oversvømmelserne i de 38 boliger en renovering i kloaksystemet fra efteråret 2017, som Din Forsyning stod bag.

- Vi arbejder på, at Din Forsyning får løst det hurtigst muligt, så man ikke skal være nervøs, siger Kræn Engelbrecht Rise, der er talsmand for beboerne i området, til TV SYD.

Han mener, at det er realistisk, at der bliver fundet en løsning på mødet, fordi Din Forsyning har haft tid til at undersøge problemet blandt andet med kameravogne.

For ham er der ingen tvivl om, hvad det bedste udfald af dagens møde vil være:

- At jeg kan sove godt uden at tænke på, at min højvandsslukker går i gang.

Der bliver formentlig fyldt i mødesalen. Af beboernes Facebook-gruppe ”Kloakoverløb Strandby Kirkevej, Esbjerg” fremgår det, at knap 100 beboere har planer om at møde op for at diskutere, hvad der skal ske med deres kældre.

- Alle er påvirkede

TV SYD besøgte området omkring Strandby Kirkevej, efter stormen Johanne den 9. august gav flere beboere oversvømmede kældre.

Her fortæller flere beboere i området om oversvømmelserne i deres kældre, efter stormen Johanne havde været på besøg.

En af dem var Lotte Poulsen med adresse på Godthåbs Alle, der var fortvivlet, fordi det ikke var første gang, at hendes kælder stod under vand.

- Alle er påvirkede af det her. Der er ikke noget, vi kan gøre. Vi kan ikke stoppe det, sagde hun dengang til TV SYD.

Nogle dage efter kunne hun fortælle, at hendes forsikringsselskab overvejede at køre en sag mod Din Forsyning.

Siden da har beboerne sendt et varsel om et erstatningskrav til Din Forsyning, men nu sættes erstatningskravet i anden række, i håb om at der kommer et løsningsforslag på bordet fra forsyningsselskabet.