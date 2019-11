Beboere slipper for vand i haver og kældre

Mudderskred og regn i massive mængder driller ofte beboerne i det vestlige Vejle langs gaderne Vardevej, Niels Bentzen Allé og Vestbanevej. Nu skal et nyetableret vandreservoir lede vandet væk fra naboernes haver og kældre, så de kan undgå oversvømmelser i fremtiden.

- Jeg er meget glad, siger Martin Smith, efter det nye klimasikrende projekt er blevet indviet.

Han har de seneste 10 år oplevet gentagne oversvømmelser, men han tror nu på, at vandet vil løbe uden om hans matrikel.

- Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve, at der kommer vand ind på grundene og ind i husene og kældre. Jeg synes, projektet virker meget fornuftigt, siger han.

Rindende vand på vejen

Til dagens indvielse blev 10.000 liter vand lukket ud af en lastbil, så Martin Smith og de andre fremmødte naboer med egne øjne kunne se, at vandet løber væk og ikke vil ende i deres haver, når anlægget virker.

- Projektet her er ekstremt vigtigt, men ved kraftige skybrud tror jeg, vi kommer til at opleve vand på vejen, som vi har set det i dag, siger Martin Smith.

Han er ikke den eneste, der håber, at det rindende vand i fremtiden kun bliver på gaderne og ikke gør skade på beboernes matrikler.

- Vi tror på, det er fremtidssikret temmelig mange år frem i tiden. Men vi ved jo ikke, hvad fremtiden byder. Som det ser ud i dag, så er projektet fremtidssikret, siger Niels Clemmesen, der udover at være formand for Vejle Spildevand også sidder i Vejle byråd for Venstre.

"Vandproblemet er løst"

Førhen har massive regnmængder søgt mod naboernes huse og haver, men efter klimasikringen er vejen blevet ændret til at kunne håndtere store mængder vand. Højere kantsten og en vejprofil, som får vejen til at være dybere på midten, leder vandet væk.

Det er ikke kun de nuværende beboere, som får glæde af det nye reservoir. Martin Smith mener også, at det nye anlæg vil gøre, at nye naboer ikke vil være nervøse for at købe hus i området.

- Husejerne, der er her, som enten vil købe et hus eller sælge et hus, kan se, at vandproblemet, som vi førhen har haft, nu er løst, siger han.