Her er det bedste hotel uden for hovedstaden

Onsdag aften blev Hotel Koldingfjord kåret som Danmarks bedste hotel uden for hovedstaden.

Der bliver skålet i kaffe og spist wienerbrød. Dagens medarbejdere på hotellet helt ud til Kolding Fjord er samlet for at få overbragt de gode nyheder af direktør Peder Madsen.

- Sidste år var vi nomineret i Kategorien Danmark Bedste Hotel uden for København. Det er vi også i år, men i år er jeg rigtig stolt over at kunne tage den her pris med hjem til jer, for det her er jeres pris, siger Peder Madsen til medarbejderne.

I hænderne har han et indrammet diplom og en prisstatuette. Et bevis på, at Hotel Koldingfjord vandt i deres kategori til årets uddeling af Danish Travel Awards.

Onsdag aften var 350 mennesker fra den danske rejsebranche samlet i Cirkusbygningen i København for at uddele Danish Travel Awards. En prisuddeling som blandt andet hylder Danmarks bedste hoteller og flyselskaber.

Det er danske rejsende, der har stemt på Hotel Koldingfjord som vinder. Foto: John Melin, TV SYD

Medarbejdernes pris

Sammen med 24 andre hoteller var Hotel Koldingfjord nomineret i kategorien Bedste hotel uden for København. En pris de sidst på aftenen kunne løfte.

- Jeg må indrømme, at det er en kæmpe overraskelse. Jeg er meget, meget overvældet og glad. Det er en kæmpestor ros til vores medarbejdere og den service, som de yder for vores gæster hver dag, siger den administrerende direktør.

Læs også Obama indkvarteret på Hotel Koldingfjord

Planen er heller ikke at ligge på den lade side, når nu prisen er i hus. Tværtimod skal prisen motivere.

- Det kan vi bruge til at blive ved med at løfte os selv. Det er klart, at det forpligter at få sådan en pris, fordi det betyder, at vi skal blive endnu bedre i morgen, siger Peder Madsen.

Flere prominente gæster har allerede besøgt hotellet. Senest overnattede USAs tidligere præsident Barack Obama i Finn Juhl-suiten. Se flere billeder fra hans besøg her.

Udover Hotel Koldingfjord blev Danish Air Transport fra Vamdrup kåret som bedste indenrigsflyselskab.

I alt uddeles 18 forskellige priser. Vinderne er primært fundet ved hjælp af analyseinstituttet Epinions udvidede Danmarkspanel. Her kunne over 2.000 medlemmer stemme.