Bedstemødre spiller krigsspil når gymnastikken er klaret

Efter den ugentlige gymnastiktime, så står den på computerspil for bedstemødrene Ilse Stokvad og Yrsa Jensen: - Først træning af kroppen så hjernegymnastik, som de siger.

Krigsspillet Counter-Strike kører på computeren. Der er død og ødelæggelse og masser af blod over skærmen.

Det kan godt virke lidt voldsomt på 73-årige Ilse Stokvad og 67-årige Yrsa Jensen, som spiller Counter-Strike i SportsPark Blåvandshuk i Oksbøl en gang i ugen. Men de spiller alligevel gerne:

- Det er fordi, vi synes det er sjovt. Vi slapper bare af, og nu kom det jo som et tilbud i Idræt Om Dagen, og det skulle vi jo prøve, fortæller Yrsa Jensen. Ilse Stokvad supplerer:

- Først den fysiske træning med gymnastik, og så får vi hjernegymnastik, så det kan ikke være bedre.

De spiller dog uden hovedtelefoner. Så de undgår de høje brag, og de kan høre, hvad de siger til hinanden.

Thomas Nyholm tog et billede af de to krigsspillende bedstemødre og lagde det ud på internettet.

- Thomas spurgte om han måtte tage et billede som reklame, og det tænkte vi, der ikke kunne ske noget ved, siger Yrsa Jensen.

Men det sagde BUM. Billedet af dem gik straks viralt.

- Vi synes jo selv, det er en sjov historie, siger Thomas Nyholm fra SportsPark Blåvandshuk.

Billedet er set 26.000 gange alene på Instagram. 53.000 gange på Internet-hjemmesiden Reddit.com.

- Ajjj, jeg synes nok, det er lidt mærkeligt, fortæller Ilse Stokvad. Yrsa Jensen var bange for reaktionerne:

- Jeg var ræd for, de synes det skulle være pinligt, men sådan var det ikke.

Counter-Strike er nok en ny spændende verden for de to bedstemødre, men hvis vejret er godt, foretrækker de stadig en tur i skoven.

Og så er sejren til tider svær at få øje på.

- Nej, vi vinder aldrig, griner Yrsa Jensen.