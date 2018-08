Begrænsede skader efter stormen Johanne

Fredag morgen meldes kun om en mindre stormskade. Visse togruter kan være indstillet på grund af vejret.

Sydvestjylland slipper tilsyneladende nådigt fra den stormen, Johanne, som fredag morgen fortsat er ved at passerede larmende urolig hen over Danmark.

Klokken fem fredag meldte Syd- og Sønderjyllands Politi kun om en mindre stormhændelse, det var nogle store grene, som var landet på rute 47 mellem Vojens og Styding, mandskab var på vej for at rydde kørebanen. Og det var det.

Torsdag aften meldte samme politi om enkelte væltede træer og vand på kørebanen ved krydset Stormgade/Gjesing Ringvej i Esbjerg samt en lukket cykelsti på Stormgade ved Bilka i Esbjerg på grund af vand. Ellers intet.

Togruter er indstillet

Varslet om den stormende Johanne fik Banedanmark til allerede torsdag aften at meddele, at de indstiller togkørsel på visse ruter fredag morgen og formiddag.

Meteorologisk Institut skriver, at vinden aftager i løbet af fredagen og bliver jævn til hård fra sydvest og vest. Der kommer lidt sol, men også enkelte byger. Der er skruet ned for de brandvarme sommerdage, temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat er der udsigt til byger, der kan være med torden og let til frisk, stedvis op til hård vind fra sydvest.