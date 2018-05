Behandling af kronisk syge rykker fra sygehus til egen læge

Udflytningen af behandling er en fordel for patienterne, mener regionsrådsformand Stephanie Lose (V)

I stedet for en lang tur til tjek og behandling på sygehuset kan patienter med diabetes og lungesygdommen kol fremover korte turen af og blive tilset hos deres egen læge.

Det skriver Jyllands-Posten. Udflytningen af behandling og kontrol for 150 millioner kroner er en udmøntning af den seneste overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner.

Mange patienter med kol og diabetes kender jo deres egen læge i forvejen, fordi de ofte også har andre lidelser Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark og Danske Regioner

Det er "et rigtigt godt skridt for patienterne", siger Region Syddanmarks formand, Stephanie Lose (V), som også er nybagt formand for Danske Regioner.

- Mange patienter med kol og diabetes kender jo deres egen læge i forvejen, fordi de ofte også har andre lidelser. Og med udflytningen får vi behandlingen samlet og samtidig rykket tættere på den enkelte, siger hun.

Læger skal efteruddannes

Stephanie Lose erkender, at ikke alle praktiserende læger er helt på højde vidensmæssigt med specialisterne på sygehusene. Derfor skal der tilbydes efteruddannelse til de praktiserende læger, som har det behov, understreger hun.

Udflytningen af kroniske patienter er en forløber for en større øvelse, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har annonceret som regeringens fremtidige politik for det nære sundhedsvæsen.

Tanken er, at praktiserende læger i samarbejde med kommunerne skal overtage en lang række kronikergrupper, som ikke hører til på de højt specialiserede supersygehuse, som bliver indviet i de kommende år.

Kræver flere ressourcer

Set i det lys er Christian Freitag, formand for PLO, ganske tilfreds med udflytningen af kol- og diabetespatienter.

Ifølge ham er kroniske patienter de senere år stille og roligt sivet ud i praksis, men som han tilføjer:

- Denne gang sker det mere struktureret, og vi har en bedre beskrivelse af de grupper, som hører til hos os.

I Diabetesforeningen er administrerende direktør Henrik Nedergaard også positiv. Han understreger dog, at øvelsen vil kræve flere ressourcer - ikke kun blandt lægerne, men også i kommunerne.