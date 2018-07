Bekymret landmand: Tørken er alvorlig

Landbruget er hårdt ramt af tørken og de manglende regndråber. Landmændene oplever en stor reduktion i udbyttet af deres høst, og det kan koste dem dyrt.

Normalt ville Hans Damgaard først begynde at høste nu, men i år er han næsten færdig. Det varme vejr og de manglende regndråber har påvirket landbruget på flere måder.

- Det er umuligt helt at sige, hvor store konsekvenser det får økonomisk. Vi kan se, at der er en stor reduktion i udbyttet. For mit eget vedkommende cirka 25 procent, siger Hans Damgaard, der er formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, til TV SYD.

Hans Damgaard siger, det er svært på nuværende tidspunkt at fastslå, hvor meget landmændene generelt mister. Ifølge ham afhænger det af, hvor i landet man har sine marker. Nogle vil opleve, at udbyttet er 50 procent mindre, andre steder er de ikke påvirkede.

Landmænd er triste

Landbrug & Fødevarer vurderede i starten af måneden, at der kan blive tale om et samlet tab på 4,5 milliarder kroner for landmændene som følge af den beskedne høst.

- Personligt er jeg trist, for jeg kan jo godt lide, når det går godt, det jeg laver. Mange ringer også til mig og er triste, for det er noget, man har passet og plejet hele året, siger Hans Damgaard.

Hans Damgaard trøster sig med, at landmændene ikke kunne have gjort noget anderledes for at forhindre situationen, og han mener, at de skal vente med at gå i panik, til alle er færdige med høsten, og der er et overblik.

- Tørken er alvorlig, og vi får brug for hjælp fra kreditorer, men vi skal se det an. Vi er meget klogere om 14 dage, siger Hans Damgaard.

- Vi skal ikke male fanden på væggen

Hvis Hans Damgaard skal se det positive i den triste og tørre situation, så er det, at høsten er tørrere end normalt, så landmændene får ikke store omkostninger til at tørre kornet.

- Når udbuddet er mindre, så ser vi ofte, at priserne stiger. Vi oplever også, at der er mere protein i noget korn end normalt. Man skal passe på, at man ikke maler fanden på væggen. Hvis vi får prisstigninger, så kan det være, at noget af tabet udligner sig, siger Hans Damgaard.

Og så klager han da heller ikke over den udsigt, han har, når han høster i det solrige vejr.

- Det er flot at kigge ud her fra mejetærskeren. Det kan jeg lige så godt nyde, for resultatet bliver ikke anderledes, siger han.