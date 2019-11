Bemærk: Motorvej lukkes flere nætter i træk

E45 Sønderjyske Motorvej bliver spærret i begge retninger i flere omgange.

Afspærringen sker ved sammenfletningen til rute 8, Sønderborgmotorvejen og tilslutningsanlægget syd for motorvejskrydset Kliplev:

Lukningen sker første gang i aften klokken 22 og frem til fredag morgen klokken 05. Det gentager sig fredag den 22. november og lørdag den 23. november, men søndag morgen åbner vejen først klokken 09.

Bemærk, at der ikke er lukket for trafik natten mellem søndag og mandag. Mandag aften lukkes motorvejen igen fra klokken 22 og frem til tirsdag morgen klokken 05.

Lukning af E45 ved motorvejskryds Kliplev Torsdag d. 21-11-2019 kl. 22:00 til fredag d. 22-11-2019 kl. 05:00

Fredag d. 22-11-2019 kl. 22:00 til lørdag d. 23-11-2019 kl. 05:00

Lørdag d. 23-11-2019 kl. 21:00 til søndag d. 24-11-2019 kl. 09:00

Mandag d. 25-11-2019 kl. 22:00 til tirsdag d. 26-11-2019 kl. 05:00.

Der er etableret omkørsel:

Vejdirektoratet oplyser, at der er mulighed for omkørsel i området via rute 481 (Bjerndrupvej/Søgårdsvej) til rute 170 (Flensborg Landevej) og videre til rute 41 (Sønderborgvej) til tilslutningsanlæg 71, Aabenraa.

E45, Sønderjyske Motorvej sydlig retning: Rute 8, Sønderborgmotorvejen til tilslutningsanlæg 15, Søgård til rute 481 (Søgårdsvej/Bjerndrupvej) til tilslutningsanlægget syd for Motorvejskryds Kliplev.

For yderligere oplysninger se Vejdirektoratets hjemmeside.